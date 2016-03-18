Российские биатлонисты не завоевали медалей в спринте на этапе КМ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Очередная гонка на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске подтвердила абсолютную неготовность российских биатлонистов бороться за награды. В мужском спринте лучшим из наших стал Алексей Слепов, занявший 23 позицию в финишном протоколе.

Ни один из российских спортсменов не отличился безупречной стрельбой, да и ходом проиграли возмутительно много. Отметим, лидер сборной Антон Шипулин с одним промахом на рубеже проиграл победителю гонки больше двух минут.

Золото в сегодняшнем спринте завоевал австриец Юлиан Эберхард, выигравший у обладателя второго места – Симона Шемппа – секунду с небольшим. Бронза у еще одного немца Арнда Пайффера.

Напомним, сборная России по биатлону установила антирекорд на недавно завершившемся чемпионате мира, который проходил в норвежском Холменколлене. В 11 гонках российские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.