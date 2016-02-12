Форма поиска по сайту

12 февраля 2016

Антон Шипулин завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: ТАСС/Антон Шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в американском Преск-Айле.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, бронза у лидера общего зачета – Мартена Фуркада.

Остальные россияне расположились за пределами первой двадцатки.

В женской гонке ожидания российских болельщиков не оправдались. Лучшей из наших спортсменок стала Екатерина Юрлова, заняв 12-ю строчку в итоговом протоколе. Лидер российской команды – Ольга Подчуфарова – лишь 16-я. Победа у чешки Габриэлы Соукаловой.

