Антон Шипулин завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Фото: ТАСС/Антон Шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в американском Преск-Айле.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, бронза у лидера общего зачета – Мартена Фуркада.

Остальные россияне расположились за пределами первой двадцатки.

В женской гонке ожидания российских болельщиков не оправдались. Лучшей из наших спортсменок стала Екатерина Юрлова, заняв 12-ю строчку в итоговом протоколе. Лидер российской команды – Ольга Подчуфарова – лишь 16-я. Победа у чешки Габриэлы Соукаловой.