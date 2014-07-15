Допинг-проба призера Игр-2012 Забелинской оказалась положительной

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Допинг-проба двукратного бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне российской велогонщицы Ольги Забелинской, взятая весной на одном из международных стартов, дала положительный результат на наличие запрещенного препарата, сообщает ИТАР-ТАСС.

В организме спортсменки был обнаружен октопамин. Подробности дела пока не разглашаются, однако отмечается, что титулов, завоеванных в Лондоне, 34-летняя велогонщица лишена не будет. Расследование продолжается, при этом не исключен вариант, что Забелинской удастся доказать свою невиновность.

Ранее спортсменка пропустила июньский чемпионат России по велотреку из-за болезни. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) инцидент официально не подтвердили.

Октопамин мобилизует высвобождение жира из жировых клеток, повышает кровяное давление в сочетании с другими стимуляторами. На сегодня препарат недостаточно исследован, поэтому полных данных о механизме его действия и побочных эффектах нет.