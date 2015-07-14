Фото: ТАСС/Александра Краснова

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил о возвращении на ринг, сообщает официальный сайт Союза смешанных боевых единоборств России.

"За время работы в министерстве мне удалось поработать над развитием единоборств, тесно взаимодействовал с президентами спортивных федераций, узнал проблемы спорта изнутри, в меру своих возможностей старался их решать. Но сейчас чувствую, что пришло время вернуться на ринг", - сказал он.

Спортсмен заявил, что уже начал активно готовиться и набрал для этого команду специалистов.

"Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока недостаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке.

Мы собрали команду разносторонних тренеров и спортсменов, которые будут мне помогать в тренировочном процессе. Я буду стараться участвовать в профессиональном росте бойцов. Предстоит еще потрудиться, чтобы подготовиться к выходу на ринг", - отметил Емельяненко.

При этом с первым боем и соперником после возвращения на ринг Федор еще не определился.

"Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые проводят бои. Как только будут достигнуты договоренности, появится информация о дате боя и сопернике", - заявил Емельяненко.

Федор Емельяненко - многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России, советник министра спорта РФ и член Совета по развитию физкультуры и спорта.

В активе 38-летнего спортсмена 40 боев, в которых он одержал 35 побед. Спортсмен объявил о завершении карьеры после победы над Педро Хиззо в июне 2012 года.