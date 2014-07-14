Спортсмены-экстремалы посоревнуются в Парке Горького

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Летние Adrenalin Games 2014 - крупнейшие соревнования в российском экстремальном спорте европейского уровня - пройдут 19 и 20 июля в Парке Горького. Демонстрировать зрителям свое мастерство будут лучшие отечественные и мировые спортсмены-экстремалы. Гостей Игр ждут незабываемые трюки, мастер-классы, маркет, бассейн с пляжем и обширная развлекательная программа.

Соревноваться спортсменам предстоит в двух дисциплинах - катании на скейте и BMX. 19 июля пройдут квалификации, 20 июля - полуфиналы и финалы. В обоих финалах встретятся по шесть участников соревнований. Каждый получит по три попытки выступления, в зачет пойдет лучшая из них.

На Adrenalin Games будет работать скейт-лекторий, а также маркет с одеждой и аксессуарами собственной линейки Игр. Отдохнуть можно будет, повалявшись на пляже или искупавшись в бассейне.

В воскресенье, после церемонии награждения победителей, Игры закроются выступлением музыкантов.