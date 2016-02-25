Девять тренировочных футбольных полей откроют в этом году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Девять тренировочных футбольных полей построят и откроют до конца этого года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва 24".

По словам заммэра, всего запланировано построить 13 футбольных полей. Все они будут работать на детско-юношеские спортивные школы. На данный момент, два из них уже построены, девять полей сдадут в этом году и два останется на следующий год.

"Интервью": Марат Хуснуллин – о строительстве новых станций метро

Ранее m24.ru сообщало, что летом этого года столичные строители начнут монтаж футбольного поля с умной климатической системой на стадионе "Лужники".

По словам Хуснуллина, после окончания работ появится возможность подавать под поле воздух для того, чтобы поддерживать газон в оптимальном состоянии. Кроме того, с поля можно будет откачивать воду в случае дождя и, наоборот, подавать воду в сухую погоду.

Реконструкцию стадиона "Лужники" планируется завершить в этом году. Количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. В "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором трибун и игрового поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.