Алексей Попов: "Призываю болеть за Россию, а не за количество медалей"

Бессменный комментатор "Формулы - 1", известный спортивный журналист и телеведущий канала "Россия 2" Алексей Попов считает, что в спорте прогнозы неуместны. Поэтому делать их в преддверии Олимпиады – 2014 не берется. Зато с удовольствием делится надеждами, которые возлагает на российскую сборную, и рассказывает о предстоящей работе на самом ожидаемом спортивном событии в мире.

- Алексей, для вас это уже вторая зимняя Олимпиада. Поделитесь своими ожиданиями от XXII зимних Олимпийских игр?

- Действительно, Ванкувер четыре года назад стал первым моим опытом ведения Олимпиады. И соответственно я ехал туда, зная, как проходят большие соревнования, например, такие как Гран-при "Формулы – 1" или Кубок мира по регби. Но то, что я увидел в Ванкувере, меня глубоко разочаровало. У меня не было ощущения, что город живет Олимпиадой. В Сочи я очень надеюсь увидеть праздник, именно с ним у меня с детства ассоциируются Олимпийские игры.

До сих пор помню, мне было шесть лет, мы смотрели дома с мамой Олимпиаду – 80. Я помню кадры закрытия, помню улетающего мишку, ощущение домашнего праздника. И у меня есть надежда, что с этой точки зрения в Сочи будет качественное отличие от Ванкувера. Исходя из того, что слышу от коллег, которые уже побывали на спортивных объектах в Сочи, да я и сам бывал там в хоккейном дворце и на конькобежной арене, я надеюсь что, будет действительно большой спортивный праздник.

- А какой из зимних видов спорта ближе лично вам?

- В свое время я пару лет комментировал биатлон, поэтому этот вид спорта мне достаточно близок, я всегда за ним слежу и следил с детства. Биатлон в некоторой степени напоминает "Формулу-1", с точки зрения построения тактики ведения гонки, огневые рубежи можно к пит-стопам приравнять. Также я люблю смотреть прыжки с трамплина, классические лыжи, горные лыжи и керлинг.

То есть много зимних видов спорта можно перечислить, они все интересны, но главное для меня - это хоккей. В детстве к хоккею меня приучила моя бабушка, его страшная фанатка, которая еще в конце сороковых ходила на открытый каток "Динамо" в минус двадцать, чтобы увидеть, как тогда еще называли, "канадский хоккей". Поэтому я уже тридцать лет хожу в "Сокольники", и для меня хоккей перевешивает все остальные виды спорта на зимней Олимпиаде.

- Было желание комментировать хоккей?

- Мне много раз предлагали комментировать хоккей, я ни разу не взялся за это. Потому что комментировать и смотреть – это две разные вещи, и здесь нужно досконально разбираться во всех нюансах, а не просто знать правила, игроков и команды. За хоккей браться, я считаю, может только человек, который всю жизнь в этом виде спорта, желательно даже бывший игрок или очень талантливый журналист. Те, кто это делают, делают это здорово и, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом в этой жизни. Вести программы, да, говорят, что у меня это получается, передавать слово одним, другим, беседовать с гостями студии, сообщать последние новости – это одно, но комментировать какой-то вид спорта, не зная его, мне представляется неправильным и нечестным, поэтому я за это не берусь.

- Во время Олимпийских игр вам предстоит проводить телемосты между Москвой и Сочи в рамках программы "Большой спорт". Что ожидает зрителей канала?

- У нас планируется практически круглосуточное вещание. Олимпиада, тем более домашняя – это наш козырь, поэтому трансляций будет много, а между ними будут выпуски "Большого спорта". В них мы будем рассказывать, что уже прошло, предварять события, давать слово спортсменам, которые выступили или готовятся к выступлениям. Поэтому телемост между московской студией "Большого спорта» и сочинской студией, будет работать если не 24 часа в сутки, то близко к этому. Мы будем готовы выйти в эфир в любой момент.

- Если проанализировать предолимпийский сезон по количеству медалей, по вашему мнению, за какое место в общекомандном зачете Россия может побороться на Играх в Сочи?

- Мы всегда надеемся на самое высокое. Но это не главное. В спорте часто люди пытаются все свести к количеству медалей и забывают смотреть сам спорт. Очень часто смотрят на таблицу медалей: "Вот у нас столько, а у тех столько". Ребята, каждый конкретный вид спорта – это человек, который четыре года готовился к этому. Он может легко выиграть с большим отрывом, потому что он лучший в мире, и это подвиг. Но если он стал шестым в своем виде спорта, где например, выступает сто человек, а объективное место этого парня или девчонки двадцатое-тридцатое и вот он прыгнул выше головы и стал шестым, то это не меньший подвиг. Даже если это не добавило медали, хотя бы бронзовой, в таблицу.

Спорт – это не только медали, это не только общий зачет. Спорт – это победа над собой и те, кто им занимается на любом уровне, любительском и профессиональном. Профессиональный спорт – спорт высоких достижений, как это называется на официальном языке, на мой взгляд, призван лишь привлекать новых адептов в любительский спорт, каждодневный, после работы - на лыжню, беговую дорожку, в качалку, в бассейн, на картодром. Да, мы болеем и переживаем за сборную России, но мы болеем и переживаем за конкретных ребят и девчонок, которые делают все возможное на грани и за гранью человеческих достижений.

- А за кого в Сочи будете болеть лично вы?

- Мне бы очень хотелось, чтобы в коньках Ваня Скобрев что-то выиграл, очень хотелось бы, чтобы Саша Легков в лыжах, хотелось бы от Ольги Вилухиной что-то увидеть. Что касается хоккея, учитывая возраст, я думаю, что это шанс, который еще может быть в жизни у Овечкина и Ковальчука, но не у Дацюка. Так что особенно приятно будет, если Паша Дацюк принесет золото.

- Как считаете, сколько медалей высшей пробы завоюет наша страна?

- Я не даю прогноз даже там, где я понимаю, о чем говорю. Даже в "Формуле – 1", после трех побед Феттеля в чемпионатах, я не называл его имя. Всем было понятно, что он главный фаворит на четвертый титул, так и вышло. Олимпиада состоит из отдельных видов спорта, поэтому разбираться в них во всех никто не может. И нужны ли эти прогнозы вообще? Я бы просто попросил людей смотреть Олимпиаду, смотреть спорт, а не сводить все только к одной таблице. Я боле. за Россию, меня всегда упрекают в излишнем патриотизме, применительно и к "Формуле – 1", но в данной ситуации я призываю болеть за Россию, а не за количество золотых медалей, болеть за конкретных людей, которые будут представлять нашу страну.

- Какие страны - наши основные соперники?

- Я думаю, все те же. Норвегия в первую очередь, Германия, Канада, Франция, Америка, Италия. Может, Швеция, Япония, Финляндия, Корея.

- От чего будет зависеть успех выступлений сборной России в Сочи? Насколько важно то, что игры пройдут в "родных стенах"?

- Психологический настрой должен быть. "Родные стены" - это еще больше болельщиков, российских флагов, криков поддержки. Как бы спортсмен не концентрировался, он все равно слышит и видит это. Иногда благодаря этому можно открыть какое-то второе, третье дыхание, через "не могу", через боль. Позитивный настрой людей, которые за тебя болеют, которые тебя с утра проводили на стадион - это очень важно. И это повлияет на выступления нашей сборной.

- Тот же Ванкувер вошел в Олимпийскую историю с не очень хорошей стороны из-за многих недочетов. На ваш взгляд, насколько Сочи в этом плане готов?

- Я думаю, там все хорошо. Наша национальная черта - обожествлять все заграничное, это не сегодня началось и не вчера, и даже не с Петра Первого, как это принято считать. Факт в том, что мы любим сами о себе быть на порядок худшего мнения, частично нам в этом помогают, частично, к сожалению, мы и сами любим это делать.

Я 10 лет прожил в Монако, а это государство очень трудно упрекнуть в чем-то плохом, учитывая площадь всего в два квадратных километра и бесконечное количество богатств, которые сконцентрированы на этой территории. Тем не менее, если бы стояла задача, поставленная третьей стороной, планомерно рассказывать гадости о Монако, то, наверное, и там можно найти к чему придраться. Ясно, что когда кому-то ставят такие же задачи в наш адрес, они радостно ищут и находят. Поэтому я призываю наших болельщиков меньше плясать под чужую дудку. И то, что у нас будет лучше, чем в Ванкувере, для меня очевидно.

- Как, считаете, вырос ли уровень нашей сборной за 4 года с момента проведения прошлых Олимпийских игр? Хорошо ли она подготовлена?

- С точки зрения подготовки вряд ли кто-то может на что-то пожаловаться. А если в Сочи не все получится, нужно понимать, что не все можно выиграть. Не надо забывать, что это не точная наука, это люди, которые соревнуются между собой. Как бы хорошо их не готовили, кто-то может быть в этот день лучше подготовлен.

Несколько раз вел программу "Задай вопрос министру" с Виталием Леонтьевичем Мутко, и я был приятно потрясен этим человеком. Это тот человек, который находится на своем месте. Человек на любой вопрос, а у нас в программе вопросы могут быть самые неожиданные и главное конкретные, дает точные ответы. Любой пример, хоть тяжелая атлетика. Он знает фамилии, весовые категории, знает, какие спортсмены уже отобрались, какие претендуют на место в сборной, знает фамилии их тренеров.

Я опять к тому что, у нас принято все критиковать, но что касается лично Мутко, просто невероятный респект!



- В каких видах спорта еще остались слабые места?

- Наверное, прыжки с трамплина, горные лыжи. Но опять-таки, в той же Западной Европе горные лыжи – это вид спорта номер один, о нем всегда говорят, с него начинают репортажи. Трамплинов у нас просто было мало. Сейчас начали строить, открывать новые - и вот появилась Аввакумова, которая выигрывает отдельные этапы Кубка Мира в абсолютном зачете. Но у нас есть и свое. Тот же биатлон. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы вернули себе позиции там, где мы были традиционно сильны – хоккей, фигурное катание, коньки, лыжи. И тот факт, что у нас лыжник Никита Крюков – спортсмен года, говорит о том, что народ заново заинтересовался, стал смотреть и болеть.

- Для журналистов Олимпиада предполагает очень плотный график работы. Останется ли свободное время, и как планируете его проводить?

- На прошлой Олимпиаде вырваться из здания трансляционного центра, откуда велась наша работа, мне удалось всего дважды: посмотрел одну гонку биатлона и один раз ходили на хоккейный матч. Как будет складываться в этот раз, не знаю, но ежедневная работа начнется еще за несколько дней до начала Игр. Так что, в горы, я боюсь, не получиться выбраться, пусть и буду от них всего в пятидесяти километрах. А вот на хоккей я сходил бы с удовольствием и на керлинг, посмотрел бы конькобежцев.

Интервью представлено пресс-службой телеканала "Россия 2"