115 лет назад в России состоялся первый официальный футбольный матч

Ровно 115 лет назад было положено начало становлению отечественного футбола. 24 октября 1897 года в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.

В то время, когда в Англии уже вовсю играли в футбол и он был популярен в самых разных кругах общества, в России о существовании "английской" игры даже не слыхали. Первое упоминание о футболе датируется 13 сентября 1893 года, когда про игру написала газета "Петербургский листок".

А спустя четыре года в Санкт-Петербурге состоялся первый футбольный матч - команда Василеостровского общества футболистов (ВОФ) встречалась с Кружком любителей спорта. Победу со счетом 6:0 одержали футболисты ВОФ, в составе которых выступало много иностранных любителей футбола, в том числе, англичан.

Футбол тогда не был привлекателен для публики, поэтому сведений о матче осталось крайне мало. Неизвестным остается и количество зрителей, и составы команд, и фамилии авторов забитых голов.

Первый городской орган управления футболом, Санкт-Петербургская футбольная лига, был создан в 1901 году. А первый чемпионат России прошел в 1912 году. Отметим, что еще до чемпионата широкую популярность приобрели матчи между сборными командами городов. Особенно значимым было противостояние футбольных коллективов Москвы и Санкт-Петербурга.

Годы основания самых известных футбольных клубов России:

"Спартак" (Москва) - 1922 год. Сначала "Спартак" был известен как МКС, затем сменил несколько названий ("Красная Пресня", "Пищевик", "Промкооперация") и в 1935 году получил свое современное название.



ЦСКА - 1911 год. История ЦСКА началась с Общества любителей лыжного спорта. Затем команда носила название ОППВ, ЦДКА, "Красная Армия Москва", ЦДСА, ЦСК МО. Свое современное название команда получила в 1960 году.

"Динамо" (Москва) - 1923 год.

"Локомотив" (Москва) - 1923 год. Современное название клуб получил в 1936 году, до этого он выступал под названиями "Казанка" и "Клуб Октябрьской революции".

"Торпедо" (Москва) - 1930 год. Изначально команда выступала под названием АМО.

"Зенит" (Санкт-Петербург) - точный год основания не определен. По различным версиям - от 1914 до 1936 года.

