Поставщиком формы для российских олимпийцев стала компания ZA Sport

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компанию ZA Sport выбрали официальным экипировщиком Олимпийской команды России, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Выбор технического спонсора ОКР проводился на конкурсной основе. Решение назначить компанию ZA Sport генеральным партнером и лицензиатом Олимпийского комитета в категории "Спортивная одежда и обувь" было принято на заседании Исполкома ОКР 2 февраля 2017 года.

ZA Sport будет заниматься экипировкой российских олимпийцев в период с 2017 по 2024 год.

Ранее функции технического спонсора Олимпийского комитета России выполняла компания Bosco Sport (с 2002 года). Глава ОКР Александр Жуков отметил плодотворное сотрудничество Олимпийского комитета с Bosco Sport и выразил благодарность компании.

