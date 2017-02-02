Поставщиком формы для российских олимпийцев стала компания ZA Sport

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Компанию ZA Sport выбрали официальным экипировщиком Олимпийской команды России, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Выбор технического спонсора ОКР проводился на конкурсной основе. Решение назначить компанию ZA Sport генеральным партнером и лицензиатом Олимпийского комитета в категории "Спортивная одежда и обувь" было принято на заседании Исполкома ОКР 2 февраля 2017 года.
ZA Sport будет заниматься экипировкой российских олимпийцев в период с 2017 по 2024 год.