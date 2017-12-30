Начало года как мотивация. Начинаем заниматься спортом

"Как встретишь Новый год, так его и проведешь", – частая фраза большинства жителей нашей необъятной Родины. Первые дни нового года олицетворяют начало этапа, когда можно и нужно что-то менять в своей жизни, и часто эти изменения касаются здоровья или просто фигуры. Однако многие из тех, кто с нового года решил начать тренироваться, не знают, как себя мотивировать и с чего начать тренировки, чтобы и результат был, и здоровью не навредить. Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, с чего начать, чтобы тренировки длились больше одного-двух месяцев.

Фото: depositphotos/satyrenko

Мотивация – это сложно, особенно если не понимаешь, зачем себя мотивировать на регулярные физические нагрузки. Первой причиной, почему после праздников люди стремятся в спортзал, является подготовка к пляжному сезону. Проблемы с лишним весом могут не просто помешать заниматься человеку, а откровенно навредить здоровью. Гипертония, повышенный холестерин, проблемы с печенью и опорно-двигательным аппаратом – все это характерно именно при избытке массы тела. А это значит, что перед тем как начать заниматься, необходимо пройти обследование у врачей и получить соответствующее разрешение. Проверить здоровье необходимо и людям, не страдающим от лишнего веса (худой – не значит здоровый).

Если вы прошли диспансеризацию и у вас нет серьезных ограничений по физическим нагрузкам – успехов, но воспользуйтесь рядом советов, которые уберегут вас от травмы и дадут хороший, стабильный результат.

Если ваша основная цель – снижение веса , то необходимо обратить внимание на кардио- или аэробные нагрузки. По сути, такие занятия сводятся к регулярным тренировкам на любом виде кардиооборудования. Самым эффективным и безопасным будет так называемый эллиптический тренажер – он позволяет включать в работу максимальное количество мышц, что увеличивает расход энергии и не дает "ударную" нагрузку на суставы и позвоночник, как, например, беговая дорожка, что особенно актуально, если у вас большой вес тела, и есть риск получить травму. В идеале вам нужно тренироваться два-четыре раза в неделю не менее 45 минут. Выполнять такие тренировки лучше вечером, ближе ко сну. Если вы худеете, то, помимо кардиозоны, рекомендую тренажерный зал . Занятия в зале помогают не только повысить тонус мышц, увеличить суммарно расход калорий, но и с помощью специальных упражнений вы не просто худеете, но и "строите фигуру", минимизируя неприятные минусы похудении: растяжки и обвисшую кожу.

Фото: depositphotos/fizkes Если у вас нет проблем с лишним весом , то не стоит часы напролет проводить в кардиозоне. Ваша основная тренировочная зона – тренажерный зал. Но нужно понимать, что заниматься до "потери сознания" точно не стоит: любая полноценная тренировка длится не более часа, а количество таких тренировок в неделю должно быть не менее трех. При отсутствии опыта самостоятельных тренировок в тренажерном зале обязательно пройдите "первичный" инструктаж , который абсолютно бесплатно предлагают все столичные фитнес-клубы. Ваша задача – освоить с тренером технику выполнения основных упражнений, чтобы не только получить результат, но и понять методику. Если одного занятия с тренером вам не хватило, возьмите небольшой блок из персональных тренировок, чтобы закрепить полученные на инструктаже знания. Для хорошего результата можно заниматься и без тренера, но только при получении первичных знаний. Если у клиента наблюдается ряд ограничений по здоровью , не запрещающих физнагрузки, тогда советую заниматься с тренером со знаниями методик ЛФК либо под наблюдением врача ЛФК. Такой специалист – гарантия того, что вам подберут упражнения и нагрузки с учетом ваших противопоказаний.

Важный момент, который актуален вне зависимости от ваших целей и задач: не гонитесь за результатом, чем он медленнее, тем стабильнее. Помните, если вы не тренировались годами или вообще не знакомы с фитнесом, то стремление получить как можно быстрее желанный результат, вероятнее всего, приведет либо к перетренированности, либо к травме, а энтузиазм заниматься иссякнет быстрее, чем вы полюбите регулярные занятия.