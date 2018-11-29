Как "Локомотив" одержал первую за 14 лет победу в Лиге чемпионов

В среду столичные "железнодорожники" дома принимали турецкий "Галатасарай" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как "Локомотив" вновь обрел надежду на возможность сыграть в еврокубках этой весной.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

До ответного поединка с "Галатасараем" московский клуб был едва ли не главным аутсайдером нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. За четыре матча "Локомотив" набрал ни много ни мало 0 очков. С таким же показателем был и греческий АЕК, но если клуб из Афин пропустил 10 голов, то "железнодорожники" – на один больше.

Вообще, по пропущенным мячам по итогам четырех туров хуже всех оказалась "Виктория". Но у чешской команды в копилке было хотя бы одно очко. А игра с ЦСКА и вовсе позволила подняться клубу из Пльзени в группе G на третье место, которое при осечке армейцев в следующем туре гарантирует выход в плей-офф Лиги Европы.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А вот "Локомотив" был в почти безвыходной ситуации. Сначала разгромное гостевое поражение от "Галатасарая" (0:3), затем обидный проигрыш "Шальке" на последних минутах (и к тому же на своем поле). После два поражения от "Порту" с общим счетом 2:7. Стоит ли говорить, что многие болельщики "Локо" подходили к домашнему матчу с "Галатасараем" с изрядным скепсисом?

Однако "железнодорожники" этот скепсис не оправдали. В первые же пять минут матча у ворот турков возник голевой момент. Федор Смолов откликнулся на отличный заброс, прошел по левому флангу, подработал мяч и пробил. Однако мяч угодил в штангу. Немногим позднее "Галатасарай" ответил опасным угловым. Гарри Родригес навешивал в штрафную, где Озан Кабак едва не замкнул эту передачу.

Ближе к концу первого тайма "Локомотив" буквально насел на ворота Фернандо Муслеры. "Железнодорожники" провели несколько атак и в итоге на 43-й минуте забили гол. Правда, мяч вышел довольно курьезным. Игроки "Локо" большим числом осадили штрафную "Галатасарая", нанесли несколько ударов издалека, но защитники гостей их заблокировали.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В конце концов мяч оказался на правом фланге, у Джефферсона Фарфана. Перуанец навесил в центр, где находился Гжегож Крыховяк. Польский полузащитник попытался пробить, но удар вышел довольно слабым и неловким. Однако здесь подсобил защитник "Галатасарая" Райан Донк, который подправил мяч коленом. Снаряд изменил траекторию, и, хоть и летел по футбольным меркам невыносимо медленно, оказался неберущимся для вратаря турецкого клуба.

После перерыва футболисты "Галатасарая" попробовали сразу же забить ответный мяч. Но когда из этого ничего не вышло, и "Локомотив" перехватил инициативу, гости пропустили второй. На 54-й минуте "красно-зеленые" организовали отличную атаку: Крыховяк отпасовал на фланг Алексею Миранчуку. Тот сыграл с Федором Смоловым, а девятый номер, будучи уже в штрафной отдал передачу на Владислава Игнатьева. Российский полузащитник хладнокровно переиграл Фернандо Муслеру, мощно пробив под самую перекладину.

После второго пропущенного мяча "Галатасарай" окончательно сдулся. Гости временами силились создать что-то внятное в нападении, но постоянно натыкались на защиту "Локомотива" еще на подходах к штрафной. И в плане нереализованных моментов к голу ближе был не турецкий клуб, а как раз-таки "железнодорожники", которые могли забить и третий, и четвертый мяч.

Победа над "Галатасараем" вернула "красно-зеленых" в игру. Теперь, имея в активе три очка, "Локомотив" может рассчитывать на попадание в Лигу Европы. Ведь с одной стороны, "Порту" и "Шальке" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ. С другой стороны, даже заряженные на победу гельзенкирхенцы в Москве не выглядели такими уж несокрушимыми. Что уж говорить об их мотивации, когда все текущие задачи в Лиге чемпионов выполнены.

Между тем "Галатасараю" даже с расслабленным "Порту" придется нелегко. Команда Сержиу Консейсау в матчах Лиги чемпионов забивала в среднем больше двух голов за игру. Тогда как турки за пять туров забили всего три. "Шальке" оказался немногим результативнее – четыре мяча за пять туров.

Однако не стоит уповать на ничью в матче с немцами. Ведь такой исход все равно выведет в Лигу Европы "Галатасарай". "Локомотиву" нужно побеждать, причем неважно, с каким счетом. Возможно, в самом важном матче "железнодорожников" за последнее десятилетие.

Тимур Фехретдинов