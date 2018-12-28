Почему уход гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса станет провалом для клуба

28 декабря генеральный директор футбольного "Локомотива" Илья Геркус официально покинул свою должность. Вместе с ним из клуба ушел и спортдиректор "красно-зеленых" Эрик Штоффельсхаус. Спортивный обозреватель портала Москва 24 объясняет, почему так произошло и как уход ключевых людей из команды отразится на дальнейшем развитии "Локо".

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Приход в "Локомотив" летом 2016 года человека из "Зенита" многие болельщики "красно-зеленых" восприняли неоднозначно. Илья Геркус проработал в структуре петербургской команды восемь лет. Сначала был замом гендиректора по экономике и финансам, а с 2011-го занимался стратегическим развитием "Зенита". Да и к тому же не раз признавался в любви к клубу с берегов Невы. Причем любовь эта была не для галочки, а вполне искренней. И это казалось совершенно очевидным, ведь Илья Леонидович родился и вырос в Санкт-Петербурге.

Однако на момент его прихода в "Локомотив", руководство "красно-зеленых" только что покинула Ольга Смородская, горячо ненавидимая чуть менее чем всей фан-базой "железнодорожников". Достаточно вспомнить появившуюся во времена ее правления и надолго вошедшую в обиход в среде болельщиков "Локо" аббревиатуру УБИК, чтобы понять, что Смородской были совсем не рады. Поэтому Илью Геркуса приняли настороженно, но с облегчением и готовностью дать новому президенту клуба большой аванс. И Геркус воспользовался этим шансом сполна.

Все началось с того, что в команду вернулась живая легенда "Локомотива" Юрий Семин. И пусть потом Юрий Палыч в своей книге "Локомотив". Возвращение на пьедестал" напишет, что это было лишь пиар-акцией для привлечения болельщиков на стадион, в первую очередь камбэк старой гвардии в Черкизово сказался на результате. Всего спустя год "железнодорожники" выиграли Кубок России (к слову, на этот титул у Ольги Смородской ушло восемь лет), а в прошлом сезоне и вовсе завоевали первое за 14 лет чемпионство.

Генеральный директор ФК "Локомотив" Илья Геркус и главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин с кубком чемпионата России по футболу после победы "Локомотива" в матче против ФК "Зенит" Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В той же книге Юрий Семин утверждает, что он выиграл эти кубки скорее вопреки, нежели благодаря руководству. Но при всем уважении к великому тренеру, это не более, чем бахвальство. Потому что несмотря на то, что нынешний "Локомотив" уже стал прочно ассоциироваться с Семиным и кажется, что этот человек может все, в одиночку в современном футболе уже давно никто ничего не выигрывает. А такой успех объясняется сплавом труда всего клуба: от президента команды до газонокосильщика в Черкизове. А за то, чтобы этот механизм исправно работал, отвечал как менеджер, в первую очередь, именно Геркус.

Что касается привлечения болельщиков, то президент клуба (чья должность впоследствии сменилась на генерального директора) действительно активно занимался пиаром в этой области и всеми силами пытался буквально затащить фанатов на стадион. Правда, главный тренер играл в этом далеко не первую роль. Например, в сентябре 2016 года, перед выездным матчем со "Спартаком" руководство "Локомотива" выкупило билеты на гостевой сектор и перепродавало их фанатам "железнодорожников" втрое дешевле.

А незадолго до этого, в матче с "Крыльями Советов" игроки "Локо" вышли в футболках с номерами, которые были составлены из фотографий владельцев сезонных абонементов. Но, помимо таких разовых акций, руководство клуба в лице Ильи Геркуса в целом пыталось сделать поход на футбол для болельщиков "Локомотива" более комфортным. У арены в Черкизове появились фудтраки с пиццей, бургерами, блинами и прочим вместо одних лишь хот-догов, которые продавали раньше.

Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус и спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Эрик Штоффельсхаус

Программа в день матча тоже претерпела изменения. В этом году перед домашними поединками у стадиона начали проходить не только семейные интерактивы, но и настоящие концерты. В Черкизове успели выступить "Тараканы", Noize MC, Найк Борзов, "Каста" и даже Дмитрий Маликов. Сам стадион подлатали и незначительно модернизировали: трибуны наконец перекрасили в красно-зеленые цвета, а по углам арены установили четыре экрана – чтобы абсолютно всем было видно происходящее на поле.

Но самое интересное осталось напоследок. Буквально за несколько дней до ухода Илья Геркус презентовал эскизный проект по возведению крыши на "РЖД Арене". Вкупе с закрытием фасадов это позволило бы значительно утеплить стадион. А это значит, что просмотр футбола в осенне-зимний период наконец стал бы терпимым. Пожалуй, это было одной из важнейших идей, которая получила жизнь при Геркусе. И, скорее всего, ее все-таки придется реализовать новому гендиректору "Локомотива" Василию Кикнадзе – уж слишком много сил и денег ушло на создание этого проекта.

Каким бы ни было будущее "Локо" при новом руководстве, "железнодорожники" совершенно очевидно потеряли крутого менеджера, который за довольно короткий срок смог наладить работу клуба и, что еще важнее, привести ее к неожиданно высоким результатам. К тому же увольнение гендиректора в середине сезона, когда команда идет на пятой строчке и отстает от лидера всего на шесть очков, выглядит более чем странно. Поэтому ничего хорошего отставка Ильи Геркуса не сулит ни "Локомотиву", ни его болельщикам.

Тимур Фехретдинов