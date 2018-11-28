ЦСКА в Лиге чемпионов уступил на своем поле "Виктории". Что будет дальше?

Во вторник в "Лужниках" состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и чешской "Викторией". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как армейцы потерпели поражение, ведя по ходу встречи, а также о том, может ли рассчитывать столичный клуб на еврокубковую весну.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Матч с "Викторией" мог стать для "красно-синих" спасительной соломинкой. Обыграй армейцы клуб из Пльзени, и плей-офф Лиги чемпионов уже не казался бы таким недосягаемым. Да, для этого нужно было бы в гостях обыграть "Реал Мадрид". Но "королевский" клуб с самого начала сезона кошмарит так, что на "Сантьяго Бернабеу" можно было ожидать чего угодно.

В конце концов ЦСКА уже обыгрывал "Реал" на своем поле. И при определенных условиях мог бы пойти ва-банк, чтобы попытаться выцепить такую необходимую для выхода в плей-офф победу. Как минимум таким образом сохранилась бы интрига до последнего матча – именно то, что заставляет с трепетом наблюдать за игрой своего клуба болельщиков команды-фаворита и с еще большим замиранием сердца следить фанатов команды-андердога.

Однако футбольные звезды для армейцев сложились по-другому. ЦСКА очень бодро начал встречу с "Викторией", уже на восьмой минуте заработал пенальти. Георгий Щенников забегал в штрафную и Милан Петржела сфолил на игроке "красно-синих". Пенальти реализовал Никола Влашич, без особых нервов вколотив мяч в верхний угол. Первые полчаса для ЦСКА все шло как нельзя гладко. За треть игры чехи не нанесли ни одного удара в створ.

Тем не менее, под конец первого тайма "Виктория" едва не сравняла счет. На 43-й минуте Щенников, заработавший пенальти в ворота клуба из Пльзени, сам сфолил в собственной штрафной. К одиннадцатиметровой отметке подошел Роман Прохазка. Словацкий полузащитник пробил в угол, но Игорь Акинфеев угадал направление и смог парировать этот удар.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

После перерыва футболисты чешского клуба стали гораздо активнее. Несколько опасных атак в самом начале второго тайма не дошли до удара. Но затем "Виктория" все-таки смогла организовать ответный гол. На 56-й минуте Петржела прорвался по правому флангу и отдал передачу наперед на Яна Копица. Чешский полузащитник прострелил в центр, а Роман Прохазка замкнул пас, отправил мяч в девятку.

ЦСКА имел несколько шансов тут же забить второй гол. На 59-й минуте опасно пробил Никола Влашич, а в следующей атаке Иван Обляков не попал по мячу после прострела Федора Чалова. Чехи тоже имели потенциально голевые моменты, хотя казалось, что армейцы ближе к голу, нежели гости. Тем не менее, второй мяч забили именно футболисты "Виктории".

На 81-й минуте чехи заработали угловой. Патрик Грошовски предпочел не навешивать в штрафную, а сыграть в "стенку" со своим одноклубником. После чего все-таки забросил снаряд, но из более удобной позиции на удачно открывшегося Лукаша Гейду. Чешский игрок опередил защитников ЦСКА, выпрыгнул и переправил мяч головой в ворота. Акинфеев попросту не успел среагировать на этот удар.

Армейцам не хватило времени, чтобы сделать счет хотя бы ничейным. А при таком раскладе "красно-синие" не только потеряли шансы на выход в плей-офф, но и по итогам пятого тура оказались на последней строчке в группе G, по количеству очков в сыгранных матчах поравнявшись с "Викторией", однако уступая ей по количеству очков в личных встречах.

Но несмотря на проигранную борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, ЦСКА еще сохраняет все шансы сыграть в Лиге Европы. Для этого армейцам нужно либо обыграть "Реал Мадрид" (что, как мы выяснили в начале статьи, не так уж невыполнимо), либо сыграть со "сливочными" вничью. Однако и в том, и в другом случае необходимо, чтобы "Рома" в гостях обыграла "Викторию".

Конечно, придется играть с оглядкой на матч между чешским и итальянским клубом. И хотя любой футбольный тренер (включая Виктора Ганчаренко) скажет вам, что параллельная встреча не будет их интересовать, и они сосредоточатся лишь на игре против испанского гранда, это будет лукавством. К сожалению, точка невозврата пройдена. Теперь придется надеяться не только на себя, но и на того парня.

Тимур Фехретдинов