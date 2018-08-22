Готовы к старту: полумарафон "Лужники" пройдет 26 августа

26 августа по главным набережным Москвы пройдет полумарафон "Лужники", посвященный истории легендарного Олимпийского комплекса. На старте забега ожидаются семь тысяч участников.

Фото предоставлены пресс-службой

"Лужники" – второй по массовости старт на 21,1 километра в России после Московского полумарафона. Живописный маршрут проложен по самым красивым достопримечательностям города. Участники пробегут мимо здания президиума РАН, Крымского моста, стрелки Болотного острова, храма Христа Спасителя и стен Кремля.

В день соревнования с 07:00 до 13:30 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.



По традиции вместе с бегунами в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и гоночных колясках. Заезд стартует за 10 минут до основного старта и пройдет по тому же маршруту.

В день забега в стартово-финишном городке, открытом с 07:30 утра для всех желающих, можно будет поддержать бегунов и принять участие в развлечениях от партнеров. Те, у кого не будет возможности прийти, смогут следить за результатами бегунов на сайте полумарафона "Лужники" и в мобильном приложении.

Накануне полумарафона, 24 и 25 августа, в "Лужниках" пройдет настоящий летний праздник с фудкортом и кинотеатром под открытым небом. В субботу в 20:00 все желающие смогут посмотреть документальный фильм о Бостонском марафоне. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на забег заранее, будет открыта дополнительная регистрация на месте.

Фото предоставлены пресс-службой

В субботу, 25 августа, в рамках полумарафона пройдут соревнования по прыжкам с шестом. В них примут участие серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Сергей Лукьяненко, многократный призер России и бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года Ангелина Жук-Краснова, а также многие другие титулованные российские спортсмены. Мероприятие организовано в поддержку российских атлетов, не допущенных к международным соревнованиям, и призвано привлечь внимание аудитории к легкоатлетическим видам спорта.

В этот же день для юных спортсменов впервые в рамках полумарафона "Лужники" пройдут детские забеги на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. Каждый получит подарки от партнеров и памятную медаль.

Полумарафон "Лужники" для многих бегунов станет последним официальным соревнованием перед главным беговым событием страны – Абсолют Московским Марафоном, который состоится 23 сентября.

Зарегистрироваться на забег можно до 28 августа на сайте или накануне старта – 21 и 22 сентября, во время проведения спортивной выставки.