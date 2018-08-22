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Спорт

22 августа, 19:01

Готовы к старту: полумарафон "Лужники" пройдет 26 августа

спорт общество

26 августа по главным набережным Москвы пройдет полумарафон "Лужники", посвященный истории легендарного Олимпийского комплекса. На старте забега ожидаются семь тысяч участников.

Фото предоставлены пресс-службой

"Лужники" – второй по массовости старт на 21,1 километра в России после Московского полумарафона. Живописный маршрут проложен по самым красивым достопримечательностям города. Участники пробегут мимо здания президиума РАН, Крымского моста, стрелки Болотного острова, храма Христа Спасителя и стен Кремля.

В день соревнования с 07:00 до 13:30 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.


По традиции вместе с бегунами в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и гоночных колясках. Заезд стартует за 10 минут до основного старта и пройдет по тому же маршруту.

В день забега в стартово-финишном городке, открытом с 07:30 утра для всех желающих, можно будет поддержать бегунов и принять участие в развлечениях от партнеров. Те, у кого не будет возможности прийти, смогут следить за результатами бегунов на сайте полумарафона "Лужники" и в мобильном приложении.

Накануне полумарафона, 24 и 25 августа, в "Лужниках" пройдет настоящий летний праздник с фудкортом и кинотеатром под открытым небом. В субботу в 20:00 все желающие смогут посмотреть документальный фильм о Бостонском марафоне. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на забег заранее, будет открыта дополнительная регистрация на месте.

Фото предоставлены пресс-службой

В субботу, 25 августа, в рамках полумарафона пройдут соревнования по прыжкам с шестом. В них примут участие серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Сергей Лукьяненко, многократный призер России и бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года Ангелина Жук-Краснова, а также многие другие титулованные российские спортсмены. Мероприятие организовано в поддержку российских атлетов, не допущенных к международным соревнованиям, и призвано привлечь внимание аудитории к легкоатлетическим видам спорта.

В этот же день для юных спортсменов впервые в рамках полумарафона "Лужники" пройдут детские забеги на 400 и 800 метров с раздельными стартами для разных возрастов. Каждый получит подарки от партнеров и памятную медаль.

Полумарафон "Лужники" для многих бегунов станет последним официальным соревнованием перед главным беговым событием страны – Абсолют Московским Марафоном, который состоится 23 сентября.

Зарегистрироваться на забег можно до 28 августа на сайте или накануне старта – 21 и 22 сентября, во время проведения спортивной выставки.

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