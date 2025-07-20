Фитнес-эксперт Каневский назвал главную опасность трейл-забегов

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что необходимо знать о таком направлении, как трейл-забеги.



Бег – это не просто вид двигательной активности, но и возможность испытать себя. Именно поэтому активную популярность получают не только забеги на короткие и длинные дистанции по равнине, но и более сложная форма – так называемый трейл.

Что это за направление, кому подходит и могут ли такие забеги быть опасными для здоровья, разберем в этом материале.

Трейл-забеги – это бег по природным (естественным) маршрутам, с разным уровнем перепада высот и разным покрытием: трава, камни, песок и даже снег. Причем продолжительность дистанций может быть от короткой (от пяти километров) до ультрамарафонов (свыше двухсот километров). А количество времени, которое отводится на прохождение дистанции, может достигать шести дней.

То есть выбирать маршрут нужно, отталкиваясь от уровня физической подготовки, здоровья в целом, мотивации, а также наличия свободного времени и средств, ведь некоторые забеги проходят далеко за пределами нашей родины.

Какие виды трейлов существуют?

скандинавского типа – тропы в лесу по мягкому грунту, с небольшим перепадом высот, водными преградами;

горные – большой набор высоты, разные покрытия, разный температурный режим;

зимние – маршруты по любому рельефу, но со снежным и ледяным покрытием. Особенностью трассы часто является то, что отсутствуют подготовленные тропинки – спортсмены сами себе их прокладывают. Более того, температура в рамках таких трейлов может колебаться от минус десяти до минус пятидесяти градусов;

песчаный трейл – бег по песку, часто в пустыне. Одним из самых сложных песчаных трейлов принято считать "песчаный марафон" – он же "Сахарский марафон", который проходит в пустыне Марокко. Его продолжительность составляет шесть дней, а дистанция – 250 километров.

Как не сложно догадаться, чтобы принять участие в одном из похожих трейлов, нужно обратить внимание на несколько пунктов.

Здоровье. Любой трейл, даже на 5 километров, – это более высокая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему в отличие от бега по равнине. Причем нагрузка на сердце особенно большая, ведь, бегая в горах, а также при высоких температурах, человек начинает испытывать повышенную потребность в кислороде, что повышает пульс, заставляя работать сердце на износ. То есть, готовясь к таким забегам, нужно получить допуск у кардиолога и ортопеда, если есть проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата. Более того, с осторожностью к прохождению трейлов нужно отнестись людям с избытком веса тела (как фактора, увеличивающего нагрузку на сердце и суставы).

Подготовка и дистанция. При отсутствии проблем со здоровьем важно максимально качественно подойти к выбору дистанции и подготовке в целом. Тренировки должны проходить не только в условиях, максимально приближенных к условиям трейла, – также важны дополнительные занятия по общей физической подготовке. Более того, подготовка должна проходить под присмотром специалиста.

Экипировка. Трейл забеги – это не только испытание для самого участника, но еще и испытание для экипировки, к выбору которой нужно подойти максимально внимательно. Здесь будет важно все: от покрытия, по которому пройдет маршрут, до термобелья, мембранной одежды, наличия очков, головного убора и любого другого дополнительного оборудования. Часто приходится брать с собой не только воду или изотоник, но и базовую аптечку как важную составляющую для прохождения маршрута (наполнение зависит от рекомендаций организаторов трейла).

Четко выраженная цель. Пожалуй, одним из самых важным моментов, на который стоит обратить внимание, будет являться психологическая готовность к прохождению трейла. Нужно четко понимать, "зачем мне это нужно", чтобы потом не попасть в ситуацию, что чисто психологически человек не способен на прохождение маршрута. То есть это должно быть не эмоциональное решение, а обдуманный поступок. Это важно, чтобы действительно получить удовольствие как от подготовки, так и от самого соревнования.