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20 июля, 08:00

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Фитнес-эксперт Каневский назвал главную опасность трейл-забегов

Не просто пробежка: что необходимо знать перед участием в трейл-забеге

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что необходимо знать о таком направлении, как трейл-забеги.

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Бег – это не просто вид двигательной активности, но и возможность испытать себя. Именно поэтому активную популярность получают не только забеги на короткие и длинные дистанции по равнине, но и более сложная форма – так называемый трейл.

Что это за направление, кому подходит и могут ли такие забеги быть опасными для здоровья, разберем в этом материале.

Трейл-забеги – это бег по природным (естественным) маршрутам, с разным уровнем перепада высот и разным покрытием: трава, камни, песок и даже снег. Причем продолжительность дистанций может быть от короткой (от пяти километров) до ультрамарафонов (свыше двухсот километров). А количество времени, которое отводится на прохождение дистанции, может достигать шести дней.

То есть выбирать маршрут нужно, отталкиваясь от уровня физической подготовки, здоровья в целом, мотивации, а также наличия свободного времени и средств, ведь некоторые забеги проходят далеко за пределами нашей родины.

Какие виды трейлов существуют?

  • скандинавского типа – тропы в лесу по мягкому грунту, с небольшим перепадом высот, водными преградами;
  • горные – большой набор высоты, разные покрытия, разный температурный режим;
  • зимние – маршруты по любому рельефу, но со снежным и ледяным покрытием. Особенностью трассы часто является то, что отсутствуют подготовленные тропинки – спортсмены сами себе их прокладывают. Более того, температура в рамках таких трейлов может колебаться от минус десяти до минус пятидесяти градусов;
  • песчаный трейл – бег по песку, часто в пустыне. Одним из самых сложных песчаных трейлов принято считать "песчаный марафон" – он же "Сахарский марафон", который проходит в пустыне Марокко. Его продолжительность составляет шесть дней, а дистанция – 250 километров.

Как не сложно догадаться, чтобы принять участие в одном из похожих трейлов, нужно обратить внимание на несколько пунктов.

Фото: 123RF/lacheev

Здоровье. Любой трейл, даже на 5 километров, – это более высокая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему в отличие от бега по равнине. Причем нагрузка на сердце особенно большая, ведь, бегая в горах, а также при высоких температурах, человек начинает испытывать повышенную потребность в кислороде, что повышает пульс, заставляя работать сердце на износ. То есть, готовясь к таким забегам, нужно получить допуск у кардиолога и ортопеда, если есть проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата. Более того, с осторожностью к прохождению трейлов нужно отнестись людям с избытком веса тела (как фактора, увеличивающего нагрузку на сердце и суставы).

Подготовка и дистанция. При отсутствии проблем со здоровьем важно максимально качественно подойти к выбору дистанции и подготовке в целом. Тренировки должны проходить не только в условиях, максимально приближенных к условиям трейла, – также важны дополнительные занятия по общей физической подготовке. Более того, подготовка должна проходить под присмотром специалиста.

Экипировка. Трейл забеги – это не только испытание для самого участника, но еще и испытание для экипировки, к выбору которой нужно подойти максимально внимательно. Здесь будет важно все: от покрытия, по которому пройдет маршрут, до термобелья, мембранной одежды, наличия очков, головного убора и любого другого дополнительного оборудования. Часто приходится брать с собой не только воду или изотоник, но и базовую аптечку как важную составляющую для прохождения маршрута (наполнение зависит от рекомендаций организаторов трейла).

Фото: 123RF/nd3000

Четко выраженная цель. Пожалуй, одним из самых важным моментов, на который стоит обратить внимание, будет являться психологическая готовность к прохождению трейла. Нужно четко понимать, "зачем мне это нужно", чтобы потом не попасть в ситуацию, что чисто психологически человек не способен на прохождение маршрута. То есть это должно быть не эмоциональное решение, а обдуманный поступок. Это важно, чтобы действительно получить удовольствие как от подготовки, так и от самого соревнования.

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