"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью

В субботу состоялось очередное столичное дерби: "Локомотив" на своем поле принимал ЦСКА. Команды победителя не выявили, встреча закончилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как прошла эта игра и почему результат этой встречи может решить судьбу чемпионата.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Интрига в Российской премьер-лиге в этом сезоне оказалась совсем запредельной. Потому что единственное, что можно сказать за шесть туров до конца чемпионата – это то, что по его итогам РПЛ покинет красноярский "Енисей". В остальном, и в нижней части таблицы и, особенно, в верхней – жесткая конкуренция. И в то время, как "Ювентус" в восьмой раз подряд выигрывает Серию А, в России еще ничего не ясно. Ни в битве за первую строчку, ни в борьбе за зону еврокубков.

Игровой день в субботу открылся матчем "Уфы" и "Арсенала". Туляки одержали победу и набрали в турнирной таблице 35 очков. Следующим шел матч "Оренбурга" и "Ростова". Фаворитом в этой встрече была команда Валерия Карпина, однако желто-синие неожиданно потерпели поражение со счетом 0:3. В итоге "Оренбург" сравнялся по очкам с "Ростовом", но опередил его в турнирной таблице из-за статистики личных встреч.

Таким образом, три команды – "Оренбург", "Ростов" и "Арсенал" – имеют равное количество очков и временно располагаются с шестой по восьмую строчку. Почему это важно? Потому что все эти клубы лишь на одно очко отстают от "Спартака", которому теперь во что бы то ни стало надо обыгрывать "Енисей". Иначе красно-белые рискуют уступить свое место в Лиге Европы кому-либо из вышеперечисленных конкурентов по турнирной таблице.

Что касается "Локомотива" и ЦСКА, то обе эти команды до матча боролись за вторую строчку. Однако если армейцы хотели на это место вернуться, то железнодорожники в случае победы вполне могли на этом месте укрепиться. А при проигрыше "Зенита" "Краснодару" – другому претенденту на попадание в Лигу чемпионов – "Локо" и вовсе отделяли бы три очка от заветных золотых медалей и защиты титула. Но в результате не случилось ни одного, ни другого.

"Локомотив" начал встречу гораздо удачнее. Уже на 13-й минуте хозяева открыли счет. Железнодорожники организовали позиционную атаку, Федор Смолов с правого фланга забрасывал в центр. Этот пас мог на мгновение показаться неудачным, однако из-за игроков ЦСКА внезапно выскочил защитник "Локо" Бенедикт Хеведес, сыгравший в этом моменте на позиции центрального нападающего, и переправил мяч в сетку.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Но за пять минут до конца первого тайма ЦСКА сравнял счет. Федор Чалов убежал в контратаку, переиграл один в один Соломона Кверквелию и пробил в дальний угол. Гилерме среагировал на этот удар, но мяч прошел под мышкой у вратаря "Локо". Во втором тайме команды голов так и не забили, хотя в концовке встречи хозяева имели несколько отличных шансов вырвать победу. Однако хозяевам не хватило точного завершающего удара.

Результат этого матча оказался выгоден в первую очередь "Зениту", так как лидер чемпионата получил шанс оторваться от преследователей. И петербургский клуб не без проблем, но все же этой возможностью воспользовался. Сине-бело-голубые дважды по ходу матча с "Краснодаром" выходили вперед, однако гости дважды отыгрывались. Тем не менее команда Сергея Семака смогла забить третий гол на 95-й минуте и вырвать победу в матче. А, возможно, и решить исход чемпионской гонки.

После этого тура отрыв от идущего вторым "Локомотива" у питерцев составляет восемь очков. Конечно, как уже было сказано, ничего еще не решено. Но "Зенит" не без помощи армейцев и железнодорожников сегодня оказался ближе к заветному чемпионству. Да, впереди еще шесть туров и команда с берегов Невы может отступиться в любой момент. Тем паче, что "Зениту" предстоит сыграть против "Ростова" и ЦСКА. Но вряд ли стоит надеяться, что теперь сине-бело-голубые упустят свое.