Чемпионы в квадрате: как ЦСКА переписал историю Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В пятницу прошла четвертая игра финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом". Победителем этой встречи и всей серии в целом стала команда Игоря Никитина. Армейцы обыграли "ястребов" в овертайме со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 – о том, как красно-синие прервали "проклятие регулярки".

Мало кто думал, что финальная серия сложится подобным образом. Да, ЦСКА был фаворитом этого противостояния, но то, что на победу армейцам понадобится всего четыре встречи - так могли предполагать разве что самые ярые болельщики красно-синих. Никогда еще победитель Кубка Гагарина не определялся меньше, чем за пять игр. Но армейцы смогли сломать эту традицию.

Фото:ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый матч закономерно закончился победой московского клуба – 5:2 на домашней площадке. Причем все решилось еще во втором периоде. "Авангард" при счете 2:0 отыграл одну шайбу. Однако гол не был засчитан, так как нападающий омского клуба Андрей Стась, по мнению арбитра, переправил шайбу ногой в ворота. Возможно, это решение подкосило дух "Авангарда", но так или иначе через пять минут на табло горело уже 3:0 в пользу ЦСКА.

Примечательно, что именно с таким счетом и закончилась вторая встреча армейцев и "ястребов". Красно-синие забросили три безответные шайбы, однако этот матч оказался куда более непредсказуемым, так как все голы пришлись на последние семь минут игры. "Авангард" мог перевернуть ход серии в третьей встрече, которая перешла на домашнюю в этом сезоне площадку омичей в Балашихе. Но "ястребы" так и не смогли это сделать.

Во втором периоде от конька Дениса Зернова шайба залетела в ворота ЦСКА, но гол снова не был засчитан. А в третьем периоде армейцы отличились сами - шайбу забросил Сергей Андронов. "Ястребы" попытались перевести игру на овертайм, но не вышло. В итоге на последних минутах пропустили в пустые ворота еще один гол - на этот раз от Михаила Григоренко.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Четвертый матч мог показаться чистой формальностью, но "Авангард" так не думал. Во всяком случае в начале встречи. В первом периоде омичи забили дважды. На 13-й минуте "ястребы" реализовали большинство, шайбу забросил Сергей Шумаков. А на 17-й минуте "Авангард" отличился уже в равных составах. Тэйлор Бек прошел и попытался отправить шайбу в ворота, но Илья Сорокин парировал. Однако на добивании оказался защитник Коди Франсон.

Тем не менее в начале второго периода шайба Кирилла Капризова вернула ЦСКА в игру. Омичи всячески пытались дожать московскую команду, но оборона армейцев была надежна. А вот самого "Авангарда" до конца встречи не хватило. За три минуты до финальной сирены красно-синие забросили вторую шайбу. Константин Окулов выкатился и с правого фланга отправил снаряд точно под штангу.

Игра перешла в овертайм, где ЦСКА попросту дожал "Авангард". За две минуты до конца первого дополнительного периода Мэт Робинсон щелкнул от синей линии, Максим Мамин удачно подставил клюшку и шайба попала в ворота Игоря Бобкова. Так московский клуб вырвал победу не только в этом отдельно взятом матче, но и во всей серии. И тем самым переписал историю.

До этого момента Кубок Гагарина никогда не выигрывала команда, ставшая в этом же сезоне победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы смогли прервать это "проклятие". Хотя для этого им пришлось пройти сквозь безумное количество неудач. Нынешний финал стал для ЦСКА третьим за последние четыре года. И вторым подряд - персонально для главного тренера красно-синих Игоря Никитина.

Даже несмотря на спорные судейские решения по ходу финальной серии, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина абсолютно заслуженно. По ходу регулярки армейцы дважды одолели "Авангард" и в заключительной части сезона лишний раз доказали свое превосходство. Сыграло как обычно все вместе: и отличный состав, и удачные тренерские решения, и наличие опыта выступления в плей-офф. Главное, что ЦСКА сломал стереотипы и наконец добился своего. И у Кубка Гагарина появился шестой владелец.

Тимур Фехретдинов