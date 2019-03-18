Чем запомнится чемпионат мира по биатлону–2019

В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону, который прошел в шведском Эстерсунде. Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, Россия с тремя наградами оказалась седьмой. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, чем запомнится этот ЧМ.

Екатерина Юрлова-Перхт. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Серебро Юрловой-Перхт и Логинова

Российские биатлонистки на чемпионате мира могли в очередной раз остаться без медалей. Последний раз на пьедестале наши спортсменки оказывались ровно четыре года назад. В марте 2015 года золото в индивидуальной гонке выиграла Екатерина Юрлова-Перхт. Она же в конечном счете завоевала медаль – правда, на этот раз серебряную – в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде.

Сама Екатерина после гонки сказала, что это серебро для нее оказалось дороже золота – так важно психологически было завоевать награду на чемпионате мира. Всего на пять секунд Юрлову обогнала итальянка Доротея Вирер. Тройку замкнула немецкая биатлонистка Дениз Херрман. Еще одна участница российской сборной – Евгения Павлова – заняла лишь шестнадцатую строчку.

Что касается индивидуальных наград у мужчин, то здесь отличился Александр Логинов. 27-летний биатлонист выиграл серебро в спринте, став первым за десять лет россиянином, завоевавшим медаль в этой дисциплине. Лучше Логинова оказался лишь норвежец Йоханнес Бе, выдающий великолепный сезон и считающийся фаворитом в любой гонке.

Однако и у Александра год выдался отличным. Золото в спринте и на эстафете в Оберхофе, серебро в пасьюте и спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, бронза в пасьюте и спринте в Поклюке, а также в индивидуальной гонке и эстафете на этапе в Кэнморе. Конечно, еще одна медаль (а лучше две) в личном старте стала бы идеальным завершением этого сезона. Но и серебро в спринте на ЧМ – более чем достойно.

Евгений Гараничев. Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Злоключения Гараничева

А вот Евгений Гараничев в этом году, наоборот, – один из антигероев российской сборной. Что творится у него в голове сейчас, представить сложно. В декабре он не смог принять участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене из-за проблем с желудком. В феврале не вышел на гонку преследования в американском Солт-Лейк-Сити, потому что перепутал время старта. Тогда это вызвало кучу насмешек, хотя причины неявки на гонки так и остались непонятны.

На чемпионате мира в Эстерсунде вышло еще хуже: Гараничев участвовал в гонке преследования и претендовал на медаль, но ушел на лишний штрафной круг и лишил себя пьедестала. Сам спортсмен объяснил ситуацию тем, что последняя мишень (в которую Гараничев попал) закрывалась слишком долго, поэтому он не успел увидеть момент закрытия и ушел на дополнительный круг. В итоге биатлонист занял девятое место.

Однако и это было еще не все. В Эстерсунде Гараничев отказался бежать эстафету. Вполне возможно, что на это были причины. У Евгения с эстафетами (особенно на чемпионатах мира) вообще никогда не клеилось. Поэтому подсознательное желание сделать небольшой перерыв и подготовиться к масс-старту в некоторой степени понять было можно. Однако заменивший Гараничева в эстафете Никита Поршнев откровенно провалился. Как провалился и масс-старт самого Евгения.

Вернее, начиналось все как нельзя лучше. Первая стрельба – идеально, вторая – тоже. Третий рубеж также был пройден без единого промаха. В результате Гараничев оказался одним из кандидатов на золото гонки. Но вот последняя стрельба – и четыре промаха из пяти выстрелов. Объяснить это достаточно просто: порывы ветра, которые возникли в момент финальной стрельбы, оказались такими сильными, что подстроиться под них не смог ни Гараничев, ни Йоханнес Бе, который был в это же время на рубеже вместе с Евгением.

В подтверждение этой версии говорит то, что Бе промахнулся еще больше, чем Гараничев – целых пять раз. Другое дело, что из-за досадных ошибок на последней стрельбе наш биатлонист пришел лишь шестнадцатым. И ставка на масс-старт вместо эстафеты совсем не сыграла.

Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Командная бронза

К слову, об эстафете. Несмотря на плохой результат Поршнева (все-таки сыграло отсутствие опыта и техники), российская сборная смогла занять третью строчку подиума. На финальном этапе неожиданно нашей команде помог один из лучших биатлонистов Мартен Фуркад, для которого нынешний сезон оказался не просто провальным, а попросту чудовищным – француз, кажется, проиграл все, что только можно, и прямо сейчас выглядит бледной тенью самого себя.

Фуркад, который должен был закрывать выступление своей сборной, пять раз промахнулся на "стойке" и ушел на два штрафных круга. В то же время Логинов, бежавший последним, воспользовался "подарком" французского биатлониста и финишировал третьим. Франция при этом оказалась лишь шестой.

Несмотря на отсутствие золота и седьмое место в медальном зачете, чемпионат мира в Эстерсунде можно считать успешным для российской сборной. Последний рубеж – этап Кубка мира в Холменколлене, после которого можно будет подводить итоги биатлонного сезона. А пока порадуемся за наших ребят, впервые за долгие годы завоевавших индивидуальные награды и бронзу эстафеты ЧМ.

Тимур Фехретдинов