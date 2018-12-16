Как женская сборная России по гандболу взяла "серебро" на чемпионате Европы

В воскресенье состоялся финал женского чемпионата Европы по гандболу, в котором сборная России играла с командой Франции. Наши спортсменки уступили со счетом 21:24, совсем немного не дотянув до исторической победы. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как команда Евгения Трефилова снова всех заставила смотреть гандбол.

Фото: АР/Michel Euler

Если вы только сегодня узнали про то, что женская сборная России по гандболу боролась за "золото" Евро, вы не одиноки. Понятное дело, этот вид спорта уступает по популярности футболу или хоккею, которые считаются в России национальными. Первый и вовсе вышел на новый уровень после домашнего чемпионата мира. А хоккей всегда был едва ли не главной спортивной гордостью.

Между тем, гандбол не уступает по зрелищности и накалу страстей ни футболу, ни хоккею. И уж тем более не уступает, если смотреть на результаты нашей женской сборной. В отличие от мужской национальной команды по футболу, которую боготворили за четвертьфинал чемпионата мира, российские гандболистки ЧМ выигрывали четырежды – последний раз в далеком 2009 году. А совсем недавно, в 2016-м, победили на Олимпийских играх. Это ли не настоящий повод для гордости?

После ЧМ и ОИ у женской сборной России оставался лишь один непокоренный рубеж – чемпионат Европы. Самый лучший результат на этом турнире был десять лет назад – тогда российские гандболистки смогли завоевать "бронзу". С тех пор наши спортсменки не поднимались выше шестого места. До нынешнего Евро. На чемпионате, который в этом году проходил во Франции, Россия снова "выстрелила".

Команда Трефилова заняла первую строчку в групповом этапе, выиграв четыре из пяти игр. Единственное поражение россиянки потерпели от команды Швеции. Причем проигрыш оказался разгромным – 30:39. Однако шведки по результатам турнира заняли лишь шестое место. А наши гандболистки оказались в полуфинале, где без видимых проблем расправились со сборной Румынии. И во второй раз в истории получили шанс выиграть титул в решающем матче Евро.

Вместе с Россией в финал впервые вышла команда Франции, которая также никогда не становилась чемпионом Европы. На нынешнем турнире француженки оказались в одной группе с россиянками и заняли второе место. В очной встрече подопечные Евгения Трефилова обыграли команду Оливье Крумбхольца с небольшим перевесом в счете – 26:23. Поэтому перед финалом сборная Франции была мотивирована донельзя. Во-первых, из-за желания отомстить. Во-вторых, из-за еще большей жажды выиграть чемпионат Европы у себя дома.

Француженки начали финальный матч немного активнее. Большую часть первого тайма наши гандболистки были в роли отстающих. Однако не давали соперницам оторваться больше, чем на два очка. В середине тайма даже повели, хотя и быстро растратили преимущество и ушли в минус. Перед самым перерывом россиянки сравняли – 12:12. Но французская сборная успела забросить еще один мяч в последней атаке перед свистком.

Фото: АР/Michel Euler

Второй тайм начался с серьезной потери для Франции – Алисон Пино показали прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Во время исполнения пенальти французская гандболистка по касательной попала в голову вратарю нашей команды Анне Седойкиной. Пино удалили до конца матча, хотя забитый гол отменять не стали. Однако россиянки не смогли реализовать преимущество. А после того, как была заменена дисквалифицированная француженка (да, в гандболе так можно), наша сборная начала проседать все больше.

За 15 минут до конца матча сборная России уступала уже в три мяча. Переломить ход игры и отыграть этот разрыв было вполне возможно. Другое дело, что сил у подопечных Трефилова на рывок уже попросту не осталось. Поэтому на последних минутах все было понятно. Французская команда и их болельщики поздравляли друг друга, "АккорХотелс Арена" в Париже (та самая, что принимала ЧМ по хоккею год назад) ликовала. А после финального свистка и вовсе взорвалась овациями.

Тем не менее, российские гандболистки боролись до конца и показали отличную игру. А Анна Вяхирева после матча вполне заслуженно получила награду лучшего игрока турнира. Она действительно была главной звездой на этом чемпионате. Впрочем, как и вся сборная России. Но француженки подготовились после поражения в предварительной игре турнира. К тому же, определенную роль сыграли родные стены. Так что это был равный финал, в котором наши абсолютно точно могли брать "золото" Евро. Но в этот вечер немного не хватило.

Тимур Фехретдинов