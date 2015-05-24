Шнуров, Литвинова и Нагиев: кто из звезд любит бег

Сергей Шнуров на марафоне "Белые ночи", Наталья Водянова и Рената Литвинова на "Бегущих сердцах" – среди участников забегов нередко можно встретить знаменитостей. Рассказываем, кто из селебрити любит бег.

Дмитрий Нагиев

Актер, шоумен, музыкант, певец находит время и для спорта и часто выкладывает видео с пробежек в Instagram. Посты о беге написаны с традиционной для звезды иронией.

"Выдалось сегодня утро, можно пробежаться. Медленно, не далеко, не долго".





"Взрослый дядька, а все еще на что-то рассчитывает".

Наталья Водянова

Модель, актриса и филантроп регулярно устраивает благотворительные забеги. Средства идут в фонд "Обнаженные сердца", который помогает детям с особенностями развития. К бегу Наталья приобщила всю семью.



Модель привлекает к марафонам знаменитостей – например, Ксению Собчак, Ренату Литвинову, Ингеборгу Дапкунайте, Земфиру и Татьяну Навку.





Сергей Шнуров

Рок-музыкант, имидж которого совсем не связан со здоровым образом жизни, участвует в забегах. Летом прошлого года он пробежал 10 километров на марафоне "Белые ночи". Правда, Шнурову еще есть над чем работать: результат он показал не самый лучший – почти 73 минуты.

Фото: Facebook / Сергей Шнуров

Рената Литвинова

Литвинову, которую привыкли видеть в платье и на шпильках, можно встретить в кроссовках и тренировочных штанах на пробежке. Актриса и режиссер бегает на благотворительных марафонах в Москве и кроссы в Париже с дочерью Ульяной, которая там учится.

Эдуард Безуглов

Главный врач сборной России по футболу постоянно участвует в марафонах и на своем примере показывает, как правильно тренироваться, чтобы бегать без травм.

"Лично участвуя в различных пробегах, вижу огромное количество молодых людей, пытающихся преодолеть свои первые пять, 10 или 42 километра. Многие из них делают это без должной подготовки, и участие в соревнованиях дается им с огромным трудом и оставляет весьма неприятные воспоминания".

Евгений Ройзман

Экс-мэр Екатеринбурга, политик и поэт посвящает пробежкам много времени и относится к ним серьезно.

"При весе 100 килограммов и в 55 лет для меня каждый марафон – испытание. И если после 35 километров, когда я уже просто терплю, вдруг внутренний голос скажет: "Ну, хорошо, ты добежишь до финиша, но потом умрешь!" – мне кажется, я соглашусь".

