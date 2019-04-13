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Спорт

13 апреля, 00:03

4 лучших варианта отжиманий для продвинутых

спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский показал варианты отжиманий для более опытных занимающихся.

В своей прошлой статье я подробно рассказал и показал, что такое отжимания, какие мышцы они прорабатывают и как правильно их выполнять. В этом материале я сделаю акцент на других видах отжиманий, которые развивают координацию, силу и выносливость, а также делают акцент на другие мышечные группы.

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Плиометрические отжимания

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Отличный вариант отжиманий, направленный на проработку так называемых быстрых мышечных волокон. Данный вариант хорошо развивает взрывную силу, выносливость, плюс в целом хорошо прорабатывает большие грудные мышцы за счет их максимального вовлечения в работу и динамики движения. Вариантов этого упражнения много, но самый распространенный – это отжимания с хлопком перед собой.

В исходном положении вы стоите, как в классических отжиманиях, затем на вдохе опускаетесь вниз до прямого угла в локтевом суставе. После этого на выдохе сильно выпрямляете руки, пытаясь оторвать ладони от пола, чтобы сделать хлопок перед собой и успеть поставить ладони в исходное положение. Работа динамичная и подконтрольная.

Отжимание от нестабильной опоры

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Отличный вариант движения, который значительно лучше прорабатывает грудные мышцы, ведь вам нужно сильнее напрягаться, чтобы удержать равновесие и сохранить амплитуду движения. Плюс – в работу включается большое количество мелких мышц-стабилизаторов, что улучшает эффект от упражнения в целом. Часто для выполнения такого варианта используют медболы (медицинские мячи) или полусферу bosu, а также петли trx.

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Отжимания на одной руке

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Пожалуй, один из самых сложных вариантов, который отлично прорабатывает большие грудные мышцы, трицепсы и полностью мышцы корпуса (особенно брюшного пресса). Для выполнения этого упражнения важно уметь хорошо отжиматься, хотя бы 30 раз на двух руках, а также уметь ловить равновесие. Для начала старайтесь пошире разводить ноги – это поможет вам научиться делать движение с правильной амплитудой. Затем старайтесь ставить ноги поуже.

Трицепсовые отжимания

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Вариант отжиманий, когда вы хотите сделать максимальный акцент именно на трицепсы. В данном случае вы располагаете руки на ширине плечевых суставов, но корпус смещаете немного вперед так, чтобы ладони были на уровне солнечного сплетения. Отжиматься нужно так, чтобы руки шли максимально близко к корпусу, а в нижней точке между предплечьем и плечом образовывался строго прямой угол.

Не забывайте: работа с собственным весом тела – это универсальный снаряд, благодаря которому вы можете заниматься везде, всегда и максимально разнообразно.

Каневский Эдуард

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