Новый чемпион в UFC из России. Как Петр Ян нокаутировал Жозе Алдо

В ночь с 11 на 12 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби прошел турнир UFC 251. Одним из главным событий турнира стал поединок россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как Ян стал вторым обладателем пояса UFC из нашей страны.



Раньше при фразе "российский чемпион UFC" почти у всех в голове всплывал один-единственный образ – Хабиб Нурмагомедов. Некоторым при этих словах вспоминался Олег Тактаров, также побеждавший в этом турнире аж 25 лет назад. Однако совсем недавно, в конце июня, UFC поставил точку в споре, кого же из двух бойцов считать первым отечественным чемпионом – все-таки Хабиба. Тактаров же в июле 1995 года "выиграл турнир UFC 6 и завоевал пояс победителя Гран-при". Правда, Нурмагомедов недолго считался первым и единственным. Теперь у России есть второй полноценный чемпион – Петр Ян.

27-летний уроженец Красноярского края уже давно прокладывал себе путь к поясу в самом крупном бойцовском промоушене. В 2017 году Ян стал чемпионом российского турнира Absolute Championship Berkut, тогда же защитил титул и решил попробовать себя в UFC. В дебютном поединке в июне 2018 россиянин в первом же раунде нокаутировал японца Тэруто Исихару. После этого Петр Ян провел еще пять боев и во всех из них одержал победу, что позволило ему ворваться в тройку лучших в легчайшем дивизионе. Но получить титульный бой так быстро Яну помогло не только это. В мае обладатель золота Олимпийских игр – 2008 по вольной борьбе и чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо защитил свой пояс и объявил о завершении карьеры.



Фото: AP Photo/Kyusung Gong

Таким образом, титул оказался вакантным. Но ненадолго. Почти сразу же президент UFC Дэйна Уайт организовал бой за чемпионский пояс – Петр Ян против Жозе Алдо. Россиянин в этом противостоянии выглядел очевидным выбором. А вот бразилец получил такую возможность, скорее, за былые заслуги и то, что изначально и должен был драться с Генри Сехудо. Впрочем, другие вероятные претенденты на титул – Алджамейн Стерлинг и Кори Сэндхаген – должны были сойтись между собой на турнире UFC 250, так что выбор Алдо по большому счету тоже был логичным. Да, бразилец уже утратил прежние кондиции, но он все еще оставался опытным бойцом, шестым номером дивизиона и экс-чемпионом в полулегком весе.

И очное противостояние показало, что Алдо действительно рано списывать со счетов. Первый раунд бойцы начали чрезвычайно осторожно: не выбрасывались попусту, присматриваясь друг к другу и изредка проверяя чужую оборону. В результате джебы Петра несколько раз удачно попали в голову Алдо, при этом Жозе сбил россиянина лоу-киком, но не стал идти на добивание. Под конец раунда бразильский боец попытался провести тейкдаун, но Ян смог вырваться и сам оказался в доминирующей позиции в партере. Это позволило Петру набрать дополнительных очков и вымотать своего соперника точными ударами в голову.

Второй раунд остался за Алдо. Бразилец заставлял Яна выдыхаться: россиянин проводил много атак мимо цели, при этом Жозе делал ставку на лоу-кики и активно пользовался своим преимуществом – гораздо большим размахом рук. Это позволяло не только держать дистанцию, но и самому доставать Петра. В какой-то момент Ян стал выглядеть куда более измотанным, чем его соперник. Однако в третьем раунде российский боец постепенно стал возвращать инициативу себе. Оба бойца более рьяно пошли в размен, но удары Петра оказывались точнее и акцентированнее. В четвертом раунде Ян уже стал отчетливо доминировать: давил Алдо и заставлял его бегать по октагону. А под конец пятиминутки провел тейкдаун, после которого бразилец окончательно обессилел. Это стало понятно в начале заключительного раунда: почти сразу бой перешел в партер, где Петр буквально месил голову Алдо.



В конце концов судья остановил избиение бразильского спортсмена (справедливости ради, это стоило сделать намного раньше), а Ян официально стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. И параллельно побил один из рекордов турнира – за бой россиянин нанес 194 точных удара, что стало уникальным результатом не только для Петра (до этого личным достижением было 100 ударов за поединок), но и всего легчайшего дивизиона. В активе российского спортсмена теперь 16 боев (семь из них – в UFC), в которых он потерпел лишь одно поражение. Следующим соперником Яна почти наверняка станет Алджамейн Стерлинг – второй номер рейтинга в легчайшем весе. О том, когда и где пройдет этот бой (и состоится ли он вообще), говорить рано. Пока что стоит лишь еще раз порадоваться за нового российского чемпиона.