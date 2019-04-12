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Спорт

12 апреля, 11:24

В "Депо" открылся боксерский клуб

спорт weekend

На территории "Депо" на Лесной открылся боксерский клуб. Заниматься можно с тренером индивидуально или в группе, а еще ходить на вечеринки и слушать лекции. Рассказываем, как все устроено.

Фото: The Corner Boxing Gym

Что это?

Название нового боксерского клуба The Corner переводится как угол ринга. Здесь два помещения общей площадью почти 1000 квадратных метров. Первое – площадка для спорта с раздевалкой и душевыми, а второе – еще и тусовочное место, где будут читать лекции, пить чай, иногда проводить вечеринки и разные активности не про спорт. Девиз заведения: Sex & Boxing & Rock’N’Roll.

Наша цель – сделать бокс массовой историей, нам важно, чтобы люди разных профессий и возрастов не боялись им заниматься. Мы даже не против, если кто-то придет и будет просто смотреть, как ребята тренируются. Ведь Corner не зал, а именно боксерский клуб.
Алексей Аксаров
генеральный директор The Corner Boxing Gym и Punch Boxing Promotions

Как выглядит?

Не похоже на привычный спортзал с рингом и потертыми грушами – все в стиле лофт. Между лестничными пролетами (The Corner находится на третьем этаже) висят сюрреалистичные 2D-иллюстрации Андрея Касая. Есть небольшой магазин с товарами для бокса, лаундж-комната с плазмой, кожаными пуфами, книгами и журналами (например, комиксы Миллера "В ад и обратно" и англоязычный GQ).

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Чем можно заниматься?

Боксом и функциональным тренингом. Есть отдельная программа для девочек: силовые, стретчинг и латиноамериканские танцы – zumba. Главная цель – стереть рамки между боксом, фитнесом, танцами и тусовкой.

Сколько стоит?

За месяц безлимитных групповых занятий придется отдать 8000 рублей (входят все представленные в клубе виды спорта). Индивидуальная тренировка по боксу обойдется в 3500, zumba в группе – 1000 за урок. Есть и совсем бюджетный вариант – в утренние часы можно боксировать 55 минут за 500 рублей. В качестве бонуса: душевая с шампунем, кондиционером, гелем для душа и кремом, зарядные устройства для iPhone и Android в свободном доступе у стойки администратора.

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Как проходят занятия?

Ксения Сергиенко, корреспондент
The Corner никогда не занималась боксом, останавливали стереотипы: "это не для девочек", "здесь только носы разбивают". Шла с мыслью: "Вдруг побьют, кто-нибудь силу не рассчитает, и я без носа останусь?" Оказалось, этим установкам место в боксерском зале "на районе". А тут для всех в порядке вещей, что девушка боксирует. Бьешь только ты и только грушу. Тренер готов объяснять и показывать по сто раз, в перерывах поболтать, по-доброму посмеяться над нелепыми первыми ударами. И самое главное: чувствуешь себя комфортно даже рядом с опытными боксерами – они не будут глумиться над твоими неуверенными движениями, а, наоборот, подскажут. Советую тем, кто всегда хотел заниматься боксом, но боялся, что засмеют: телосложение не то, удар не поставлен.

Что говорят профессионалы?

Игорь Наумкин, тренер по кроссфит и ОФП

Фото: The Corner Boxing Gym

Бокс – это отличный вид спорта. Им не только можно, но и нужно заниматься. Ведь он развивает такие качества, как сила, скорость, выносливость. На любительском уровне в первую очередь внимание уделяется технике, тактике ведения боя и физической подготовке. Во время тренировки боксеры учатся правильно наносить удары и изучают различные комбинации. Особое внимание уделяется общей физической подготовке. Используются такие упражнения, как отжимания, подтягивания, прыжки на скакалке, работа с отягощениями. На первом занятии тренер не отправит вас драться на ринг. До этого нужно еще дорасти.

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