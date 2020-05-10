Боя Хабиба и Фергюсона не будет. Джастин Гэтжи – новый временный чемпион UFC

В ночь с 9 на 10 мая состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 249, главным событием которого стал бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как многострадальный турнир прошел вопреки всему и почему новый временный чемпион UFC заслужил встречи с Хабибом Нурмагомедовым.
В апреле этого года должен был состояться один из самых ожидаемых боев в мире смешанных единоборств – чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов против временного чемпиона Тони Фергюсона. Этот поединок пытались организовать уже в пятый раз, и, как шутили фанаты, теперь проведению боя может помешать разве что конец света. Почти так оно и случилось – в марте весь мир охватила пандемия коронавируса, и поединок Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва. До турнира UFC 249, где они должны были драться, оставалось больше месяца. И все факторы говорили о том, что пора сворачиваться.
Последовательно отменились несколько мест проведения поединка – сначала Нью-Йорк, затем Лас-Вегас. Да и ситуация с коронавирусом в США вышла из-под контроля – к концу марта в Штатах оказались заражены свыше сотни тысяч человек. Но даже это не остановило президента UFC Дэну Уайта. Чтобы поставить точку в метаниях UFC, с турнира решил сняться Хабиб Нурмагомедов. 1 апреля российский боец сказал, что не примет участие в поединке с Фергюсоном на фоне пандемии коронавируса. И здесь Дэне Уайту уже наверняка стоило притормозить. Но он, цитируя классика, не заметил потери бойца.
Спустя неделю президент UFC заявил, что турнир состоится – вместо Хабиба за титул временного чемпиона в легком весе "где-то на планете Земля" подерется 31-летний американец Джастин Гэтжи. Сначала ходили слухи, что президент бойцовского чемпионата решил арендовать для боя частный остров. Чуть позже выяснилось, что, скорее всего, там пройдет уже UFC 250. А поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи состоится в США – в индейской резервации к северу от Лос-Анджелеса, где не распространяются правила штата Калифорния. За неделю до назначенного события турнир UFC 249 был отменен. По данным New York Times, на это решение повлиял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Но вряд ли что-то или кто-то в этом мире может остановить Дэну Уайта. Ведь именно пробивной характер президента UFC и сделали из его промоушена крупнейший чемпионат по смешанным единоборствам. Уайт заявил, что UFC 249 состоится – 9 мая турнир пройдет во Флориде. Главным боем, как и планировалось, станет противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. И даже несмотря на то, что у бразильца Роналду Соузы, который должен был выступить в одном из предварительных поединков, обнаружили коронавирус, UFC 249 все-таки состоялся. Причем это оказался один из интереснейших турниров последних лет.
В первых боях было много ярких противостояний (чего стоит только встреча Висенте Луке и Нико Прайса), а под конец вечера и вовсе стало жарко. Российский боец Алексей Олейник одержал тяжелейшую победу над Фабрисиу Вердумом, Энтони Петтис оказался сильнее Дональда "Ковбоя" Серроне, а Фрэнсис Нганну за 18 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Наконец, чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо вырубил Доминика Круза и тут же объявил о завершении карьеры. Но главным, конечно было противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. И оно нисколько не подвело миллионы людей, смотревших этот бой по всему миру.
В первую минуту поединка казалось, что Гэтжи немного побаивается своего соперника. Он очень неохотно шел в атаку и местами даже выглядел чересчур скованным. Но затем стало понятно, что это всего лишь грамотная стратегия, которая шаг за шагом давала свои плоды. В первом раунде бойцы аккуратно обменивались ударами, Фергюсон старательно прессинговал Гэтжи, но хладнокровный Хайлайт умело держал дистанцию, не давая Эль-Кукую возможности для молниеносной победы. Во втором раунде удары Джастина все чаще стали достигать своей цели. Что интересно, оба спортсмена продолжали биться в стойке, даже не пытаясь перейти в партер – забегая вперед, до конца боя так и не случится ни одного тейкдауна.
Второй раунд закончился неожиданным падением Гэтжи после мощного апперкота Фергюсона. Но дальше Джастин уже не давал слабины. В третьем раунде у Тони наметилось сильное рассечение. При этом фирменные удары локтями, которые обычно превращали физиономии соперников Фергюсона в одну сплошную сочащуюся гематому, на этот раз не достигали своей цели. Лицо Хайлайта казалось чуть ли не чище, чем до боя. А вот Эль-Кукуй пропускал все больше и больше. Его привычные трюки, которые обычно сбивают соперников с толку, начали сбивать самого Тони.
Джебы в бедро и попытка подсечки на ровном месте выглядели так, будто это не настоящий бой, а киберсимулятор от UFC, где один из игроков жмет на все кнопки в надежде на чудо. Особенно, когда в начале четвертого раунда Фергюсон сделал неожиданный кувырок назад. Тем не менее, Тони не собирался сдаваться – он все еще уверенно стоял на ногах и даже несмотря на залитое кровью лицо продолжал сыпать более-менее точными ударами. Но Гэтжи все чаще попадал Фергюсону прямо в голову, и за полторы минуты до конца поединка провел удачную атаку, после которой Тони окончательно поплыл.
Рефери, учитывая рассечение Эль-Кукуя, даже не дал Гэтжи добить соперника, остановив бой. Победа техническим нокаутом была присуждена Джастину – новому временному чемпиону в легком весе. А Тони Фергюсон оказался повержен впервые с 2012 года. Сразу после боя Гэтжи сказал, что намерен драться с Хабибом Нурмагомедовым. Впрочем, это было понятно еще перед поединком Хайлайта и Эль-Кукуя – Дэна Уайт сказал, что с российским спортсменом сразится победитель главного боя UFC 249. Так что Гэтжи на сто процентов заслужил встречу с Хабибом. Осталось понять, когда это случится. Вполне возможно, как и обещал Уайт, уже в сентябре этого года.