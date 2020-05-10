Боя Хабиба и Фергюсона не будет. Джастин Гэтжи – новый временный чемпион UFC

В ночь с 9 на 10 мая состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 249, главным событием которого стал бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как многострадальный турнир прошел вопреки всему и почему новый временный чемпион UFC заслужил встречи с Хабибом Нурмагомедовым.



Фото: AP/Gregory Payan

В апреле этого года должен был состояться один из самых ожидаемых боев в мире смешанных единоборств – чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов против временного чемпиона Тони Фергюсона. Этот поединок пытались организовать уже в пятый раз, и, как шутили фанаты, теперь проведению боя может помешать разве что конец света. Почти так оно и случилось – в марте весь мир охватила пандемия коронавируса, и поединок Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва. До турнира UFC 249, где они должны были драться, оставалось больше месяца. И все факторы говорили о том, что пора сворачиваться.

Последовательно отменились несколько мест проведения поединка – сначала Нью-Йорк, затем Лас-Вегас. Да и ситуация с коронавирусом в США вышла из-под контроля – к концу марта в Штатах оказались заражены свыше сотни тысяч человек. Но даже это не остановило президента UFC Дэну Уайта. Чтобы поставить точку в метаниях UFC, с турнира решил сняться Хабиб Нурмагомедов. 1 апреля российский боец сказал, что не примет участие в поединке с Фергюсоном на фоне пандемии коронавируса. И здесь Дэне Уайту уже наверняка стоило притормозить. Но он, цитируя классика, не заметил потери бойца.

Спустя неделю президент UFC заявил, что турнир состоится – вместо Хабиба за титул временного чемпиона в легком весе "где-то на планете Земля" подерется 31-летний американец Джастин Гэтжи. Сначала ходили слухи, что президент бойцовского чемпионата решил арендовать для боя частный остров. Чуть позже выяснилось, что, скорее всего, там пройдет уже UFC 250. А поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи состоится в США – в индейской резервации к северу от Лос-Анджелеса, где не распространяются правила штата Калифорния. За неделю до назначенного события турнир UFC 249 был отменен. По данным New York Times, на это решение повлиял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.



Фото: AP/John Raoux

Но вряд ли что-то или кто-то в этом мире может остановить Дэну Уайта. Ведь именно пробивной характер президента UFC и сделали из его промоушена крупнейший чемпионат по смешанным единоборствам. Уайт заявил, что UFC 249 состоится – 9 мая турнир пройдет во Флориде. Главным боем, как и планировалось, станет противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. И даже несмотря на то, что у бразильца Роналду Соузы, который должен был выступить в одном из предварительных поединков, обнаружили коронавирус, UFC 249 все-таки состоялся. Причем это оказался один из интереснейших турниров последних лет.

В первых боях было много ярких противостояний (чего стоит только встреча Висенте Луке и Нико Прайса), а под конец вечера и вовсе стало жарко. Российский боец Алексей Олейник одержал тяжелейшую победу над Фабрисиу Вердумом, Энтони Петтис оказался сильнее Дональда "Ковбоя" Серроне, а Фрэнсис Нганну за 18 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Наконец, чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо вырубил Доминика Круза и тут же объявил о завершении карьеры. Но главным, конечно было противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. И оно нисколько не подвело миллионы людей, смотревших этот бой по всему миру.

В первую минуту поединка казалось, что Гэтжи немного побаивается своего соперника. Он очень неохотно шел в атаку и местами даже выглядел чересчур скованным. Но затем стало понятно, что это всего лишь грамотная стратегия, которая шаг за шагом давала свои плоды. В первом раунде бойцы аккуратно обменивались ударами, Фергюсон старательно прессинговал Гэтжи, но хладнокровный Хайлайт умело держал дистанцию, не давая Эль-Кукую возможности для молниеносной победы. Во втором раунде удары Джастина все чаще стали достигать своей цели. Что интересно, оба спортсмена продолжали биться в стойке, даже не пытаясь перейти в партер – забегая вперед, до конца боя так и не случится ни одного тейкдауна.

Второй раунд закончился неожиданным падением Гэтжи после мощного апперкота Фергюсона. Но дальше Джастин уже не давал слабины. В третьем раунде у Тони наметилось сильное рассечение. При этом фирменные удары локтями, которые обычно превращали физиономии соперников Фергюсона в одну сплошную сочащуюся гематому, на этот раз не достигали своей цели. Лицо Хайлайта казалось чуть ли не чище, чем до боя. А вот Эль-Кукуй пропускал все больше и больше. Его привычные трюки, которые обычно сбивают соперников с толку, начали сбивать самого Тони.



Фото: AP/John Raoux

Джебы в бедро и попытка подсечки на ровном месте выглядели так, будто это не настоящий бой, а киберсимулятор от UFC, где один из игроков жмет на все кнопки в надежде на чудо. Особенно, когда в начале четвертого раунда Фергюсон сделал неожиданный кувырок назад. Тем не менее, Тони не собирался сдаваться – он все еще уверенно стоял на ногах и даже несмотря на залитое кровью лицо продолжал сыпать более-менее точными ударами. Но Гэтжи все чаще попадал Фергюсону прямо в голову, и за полторы минуты до конца поединка провел удачную атаку, после которой Тони окончательно поплыл.

Рефери, учитывая рассечение Эль-Кукуя, даже не дал Гэтжи добить соперника, остановив бой. Победа техническим нокаутом была присуждена Джастину – новому временному чемпиону в легком весе. А Тони Фергюсон оказался повержен впервые с 2012 года. Сразу после боя Гэтжи сказал, что намерен драться с Хабибом Нурмагомедовым. Впрочем, это было понятно еще перед поединком Хайлайта и Эль-Кукуя – Дэна Уайт сказал, что с российским спортсменом сразится победитель главного боя UFC 249. Так что Гэтжи на сто процентов заслужил встречу с Хабибом. Осталось понять, когда это случится. Вполне возможно, как и обещал Уайт, уже в сентябре этого года.