ЦСКА не смог на выезде обыграть "Ференцварош". Армейцы на волоске от вылета из ЛЕ

7 ноября московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем". Встреча в рамках группового этапа Лиги Европы закончилась со счетом 0:0. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов рассказывает, почему армейцы не смогли выиграть в четвертом еврокубковом матче подряд и как разборки болельщиков в Будапеште едва не затмили сам поединок.

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги Европы выглядит отвратительно. Три поражения в трех матчах, причем два из них дома – вряд ли это то, чего можно было ожидать от армейцев после игр с "Лудогорцем", "Ференцварошем" и "Эспаньолом". Ничего личного, но почти тот же состав год назад дважды обыгрывал "Реал", боролся с "Ромой" и чешской "Викторией" за выход из группы в Лиге чемпионов. И почти этого добился: ЦСКА тогда набрал семь очков – столько же, сколько и "Виктория", и всего на два меньше, чем вышедшая со второго места "Рома".

Сейчас же бледная тень прошлогодних армейцев выглядела бы лучше чем, ЦСКА в текущей форме. Просто для сравнения: за шесть матчей группового этапа ЛЧ в прошедшем сезоне красно-синие забили восемь мячей и пропустили девять. Конечно, не самая лучшая статистика, но столько же армейцы пропустили всего за три игры в Лиге Европы. При этом забили лишь один мяч. Ужасно было даже не отсутствие голов, а абсолютный ноль в графе "Очки". В матче с "Ференцварошем" это нужно было исправлять во что бы то ни стало.

Но еще до игры все пошло наперекосяк. Фанаты "Ференцвароша" устроили болельщикам ЦСКА "радушный" прием: венгры всячески нарывались на конфликт, вовсю скандируя антироссийские лозунги. Ультрас армейцев тоже оказались хороши: сами были не прочь подраться, и одну из стычек учинили прямо в метро. И это не считая локальных столкновений на улицах города, которые с переменным успехом пытались прервать местные стражи порядка. В результате за час до матча посольству РФ в Венгрии пришлось выступить с заявлением. Выяснилось, что полиция задержала нескольких россиян, к освобождению которых подключилось наше консульство.

Сама же игра оказалась не столь увлекательной. Во всяком случае до перерыва. Первый опасный удар у ЦСКА случился на восьмой минуте: Хердур Магнуссон сделал заброс в штрафную, Федор Чалов головой переправил снаряд в дальний угол – Денеш Дибус вытянулся и потащил мяч. В конце первого тайма "Ференцварош" ответил потенциально голевой атакой, которую не смог замкнуть Франк Боли. Во второй половине игры армейцы стали гораздо осмысленнее играть в нападении. Но реализация между тем оставляла желать лучшего. Сразу после перерыва отличный момент был у Чалова. Федор выходил один на один, и пробил мимо ворот.

Однако наиболее интересный эпизод матча произошел на 62-й минуте. "Ференцварош" заработал штрафной. Александр Зубков навесил во вратарскую, после чего среди защитников ЦСКА началась настоящая суматоха. Мяч отскочил к Токмаку Нгуену, тот пробил – удар был заблокирован. Затем снаряд вновь оказался у игрока венгерской команды – на этот раз Михи Блажича. Словенец с метра пробил по воротам, но Игорь Акинфеев каким-то чудом отразил этот удар ногой – да-да, как в матче со сборной Испании на чемпионате мира.

ЦСКА не стал отставать от своего соперника и тоже выдал два фееричных промаха. Сначала Арнор Сигурдссон после паса с фланга от Николы Влашича прямо перед воротами отправил снаряд в небеса. А затем мог забивать Федор Чалов. Но не получился у девятого номера нормальный удар – мяч после рикошета медленно катился к линии, и в последний момент голкипер "Ференцвароша" успел среагировать и остановил его. В самой концовке армейцы и вовсе остались вдесятером – за пять минут две желтых карточки умудрился схлопотать Кирилл Набабкин. Впрочем, на ходе игры сказаться это уже не успело.

После ничьей с "Ференцварошем" шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на крупное поражение "Лудогорца" от "Эспаньола", стремятся к нулю. Конечно, можно было бы представить, что армейцы внезапно воспрянут духом и в последних двух матчах обыграют и болгар, и испанцев. Но даже в этом случае нужно будет сидеть и высчитывать все мало-мальские удобные расклады армейцев – ведь выход ЦСКА из группы теперь зависит еще и от того, как сыграют соперники. Но будем реалистами – предпосылок к победам ЦСКА в заключительных играх Лиги Европы как не было, так, скорее всего, и не предвидится.