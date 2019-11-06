"Зенит" снова проиграл "Лейпцигу". Шансов на плей-офф ЛЧ у Питера все меньше

5 ноября петербургский "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов уступил немецкому "Лейпцигу". Поединок завершился со счетом 0:2. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, почему у сине-бело-голубых не получился реванш.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Две недели назад "Зенит" впервые встретился с "Лейпцигом" в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Матч этот закончился для петербуржцев весьма грустно: несмотря на то, что команда Сергея Семака открыла счет в середине первого тайма, после перерыва немецкий клуб оперативно сравнял, а через еще десять минут и вовсе вышел вперед. На протяжении большей части матча "Лейпциг" доминировал на поле, играл гораздо быстрее и мастеровитее, нежели "Зенит". И как итог – уверенно победил со счетом 2:1. Но то было в гостевом для сине-бело-голубых поединке. У себя же дома "Зениту" требовалось во что бы то ни стало брать три очка. Однако на деле все вышло по-другому.

Сразу после первой победы над петербуржцами "Лейпциг" проиграл "Фрайбургу" в Бундеслиге со счетом 1:2. Затем команда Юлиана Нагельсманна выдала два огненных матча, суммарно забив 14 голов. Сначала в 1/16 финала Кубка Германии "Лейпциг" разнес "Вольфсбург" со счетом 6:1. А после, в очередном туре Бундеслиги, "быки" аннигилировали "Майнц", отправив в ворота подопечных Сандро Шварца восемь мячей. Поэтому в Санкт-Петербург "Лейпциг" ехал с явно приподнятым настроением. Хотя и без этого было понятно, что с немцами придется непросто.

Подопечные Сергея Семака с первых минут отдали "Лейпцигу" инициативу. Это оказалось крайне рискованным решением. Уже на 14-й минуте гости забили мяч. Правда, он не был засчитан – видеоповтор показал, что в самом начале атаки Кристофер Нкунку подыграл себе рукой. После этого "Зенит" стал поактивнее играть впереди. Особенно хорошо смотрелся на левом фланге Дуглас Сантос. Но до гола дело так и не дошло. Самый опасный момент у "Зенита" случился в компенсированное время первого тайма. Магомед Оздоев с центра поля вырезал потрясающую передачу на Артема Дзюбу, тот покатил на Сердара Азмуна. Но иранец отправил мяч мимо ворот.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

У "Зенита" гол в раздевалку не получился, зато это вышло у "Лейпцига". Уже по истечении добавленного времени сине-бело-голубые сфолили вблизи своей штрафной. Арбитр назначил стандарт, Марсель Забитцер пробил в стенку – казалось, что все, на этом тайм закончен. Но нет, Диего Демме сыграл на добивании и положил мяч в дальний угол. Так для "Зенита" за считанные секунды поменялся план на игру и общий настрой матча. На второй тайм хозяева вышли в той или иной степени деморализованными. "Лейпциг", напротив, поймал кураж и не собирался останавливаться на достигнутом.

На 63-й минуте "быки" записали на свой счет еще один мяч. Отличился Марсель Забитцер, ставший автором гола и в первом матче с "Зенитом". Причем второй мяч "Лейпцига" случился почти сразу же после того, как свой шанс упустил Азмун: иранец выходил один на один, но не смог переиграть Петера Гулачи. За оставшееся время отыграть отрыв команде Сергея Семака так и не удалось. Теперь выйти из группы "Зениту" будет еще труднее. По итогам игры между "Лионом" и "Бенфикой" петербуржцы отправились на третью строчку в таблице группы G. Первое место с девятью очками занимает "Лейпциг", а на втором расположился "Лион", у которого в активе семь очков.

Именно с французским клубом "Зениту" предстоит встретиться в следующем матче. В первой игре петербуржцы и лионцы сыграли вничью. Но затем команда Руди Гарсии в гостях обыграла "Лейпциг", потом на выезде проиграла "Бенфике". А сегодня на своем поле взяла у португальцев реванш, в отличие от "Зенита". Лишь в случае победы над "Лионом" петербургская команда может рассчитывать на плей-офф ЛЧ. Иначе "Зениту" придется уповать уже на другую лигу – Лигу Европы. А это, стоит напомнить, чревато большими проблемами для всего российского футбола. Ведь в случае провала отечественных клубов в еврокубках, в следующем сезоне в Лиге чемпионов будут играть уже две, а не три наших команды. И пока что все к этому и идет.