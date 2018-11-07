Станция конечная: почему "Локомотив" фактически вылетел из Лиги чемпионов

Во вторник прошли первые матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Столичные "железнодорожники" на выезде с разгромным счетом уступили "Порту". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как прошла эта встреча и есть ли шансы у "красно-зеленых" побороться за место в Лиге Европы.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



У "Локомотива" все в полном порядке. Если речь идет о внутренних турнирах. Ровно неделю назад подопечные Юрия Семина с легкостью обыграли "Енисей" сначала в Кубке России, затем уже в Российской премьер-лиге. После этого дома на классе одолели тульский "Арсенал". Так "Локомотив" выдал серию из пяти побед подряд в чемпионате. И недавно болтавшиеся в середине таблицы "железнодорожники" поднялись на вторую строчку и даже почти на ней закрепились.

Что же касается еврокубков, то здесь в плане результатов все близко к катастрофе. В первых двух турах группового этапа ЛЧ то же самое можно было сказать и про игру "железнодорожников". Однако постепенно "Локо" выправил ситуацию и начал показывать неплохой футбол. Тем не менее это не принесло никаких дивидендов. Домашний матч с "Порту" команда Семина проиграла со счетом 1:3, заработав в итоге ноль очков в трех матчах.

Почти так же неудачно сложился и ответный матч. "Локомотив" пропустил уже на второй минуте, провалившись в защите. На правом фланге Макси Перейра придержал мяч и отдал передачу вбежавшему в штрафную Муссе Мареге. Малиец оттащил на себя защитника и вышедшего на перехват Маринато Гилерме, а затем отпасовал на Эктора Эрреру. Мексиканцу оставалось лишь в падении отправить мяч в пустые ворота.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



"Железнодорожникам" невольно пришлось открыться, большими силами побежав вперед. Это почти привело к голу. Но сначала не получился удар у Алексея Миранчука. А немногим позднее неточным оказался выстрел его брата Антона. Однако вместо того, чтобы сравнять счет, незадолго до свистка на перерыв "красно-зеленые" пропустили второй. Марега убежал в атаку, пробил по воротам. Мяч залетел точно между ног Гилерме.

Во втором тайме "Локо" продолжил наваливаться на ворота Икера Касильяса. Несколько великолепных шансов имел Эдер, но каждый раз либо удары португальца проходили мимо, либо первыми на мяче оказывались защитники "Порту". Наконец, на 59-й минуте "Локомотив" отыграл один гол. "Красно-зеленые" заработали угловой, Алексей Миранчук подал стандарт. Оставшийся неприкрытым Джефферсон Фарфан выпрыгнул и переправил мяч в ворота.

Казалось, что "Порту" немного подсел и есть возможность для того, чтобы додавить соперника. Но тут грубую ошибку допустил "Локомотив". Сначала Гилерме неудачно вынес мяч, его перехватил Оливер Торрес. А затем защитники "красно-зеленых" не смогли перехватить длинный заброс на Хесуса Корону. В итоге мексиканский полузащитник убрал двух игроков "Локо" и без проблем забил гол, отправив мяч точно в "домик" вратарю.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



На 93-й минуте вышедший на замену Отавио установил окончательный счет в матче. Хозяева заработали угловой. После розыгрыша стандарта мяч отлетел за пределы штрафной, где на подборе оказался молодой бразилец. Отавио нанес мощный обводящий удар в самый угол, который не оставил никаких шансов Гилерме. Таким образом, "Локомотив" потерпел четвертое поражение кряду в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что подопечные Семина наконец начали показывать более-менее осознанную игру, все еще остаются как минимум две важные проблемы, которые так и не удалось решить. Первая – это колоссальное количество брака. Отсюда, собственно, и проблемы с организацией атак, и совсем необязательные "привозы", которые иногда решают судьбу матча – как, например, было во встрече с "Шальке". Вторая – это отсутствие рабочей схемы для вскрытия обороны команд, которые находятся на уровне выше "Енисея" и "Арсенала".

Не спасает ни отличная форма Антона Миранчука, который вышел на передний план и почти затмил своего брата, ни возвращение в строй Джефферсона Фарфана. Для того, чтобы выступать в еврокубках, нужен план. Его, даже в черновом варианте, к сожалению, пока не видно. Тем не менее все еще сохраняется призрачный шанс – нет, не выход в плей-офф – на попадание в Лигу Европы. Для этого всего-то нужно выиграть все оставшиеся матчи (в первую очередь, домашнюю встречу с "Галатасараем"), надеясь при этом на осечки соперников. И "ждать чуда, как двадцать лет назад".

Тимур Фехретдинов