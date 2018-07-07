Похоже, у нас есть претендент: почему Бельгия способна выиграть этот ЧМ

В пятницу состоялись первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу. Франция обыграла Уругвай, а Бельгия смогла одолеть сборную Бразилии. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассуждает, почему первая игра была довольно предсказуема, а вторая, скорее, напоминала репетицию перед финалом ЧМ.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Весь первый тайм Франция и Уругвай провели в обоюдных атаках, играя почти без центра поля. Однако "трехцветные" в реализации своих моментов оказались успешнее. Гол удалось забить на 40-й минуте. Французы заработали штрафной в опасной близости от ворот сборной Уругвая. Антуан Гризманн подал мяч, и Рафаэль Варан головой переправил мяч в сетку.

Уругвайцы до перерыва имели неплохой шанс отыграться, причем в точно таком же стиле. Команда Оскара Табареса получила право пробить стандарт. Лукас Торрейра навесил в штрафную, где Мартин Касерес в касание попытался отправить снаряд в угол. Но Уго Льорис дотянулся до мяча и спас команду.

Во втором тайме уругвайцы продолжили атаковать. Однако у подопечных Табареса не получалось довести момент до гола. Зато неожиданно команда Франции из ничего забила второй. Гризманн решил пробить по воротам Фернандо Муслеры из-за пределов штрафной. Голкипер контролировал момент, к тому же мяч летел точно по центру. Но почему-то Муслера ошибся. Он попытался неловко отбить снаряд ладонями, и уже от его рук мяч отскочил в сетку.

Уругвайцы, имея неплохую статистику (10 ударов против 12 у Франции и 4 из них в створ – столько же, сколько и у команды Дидье Дешама), так и не смогли отыграть хотя бы один мяч. Пожалуй, больше всего на такую низкую реализацию повлияло отсутствие из-за травмы главного форварда сборной Уругвая – Эдинсона Кавани. Несмотря на первоклассное нападение в лице Луиса Суареса и Родриго Бентанкура, именно игрок ПСЖ завершал атаки уругвайцев. А вышедший на позицию Кавани Кристиан Стуани попросту не смог справиться с возложенным на него объемом работы.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В следующем четвертьфинальном матче в пятницу встречались две едва ли не самые сильные команды на этом чемпионате мира – Бельгия и Бразилия. Опасный момент у пентакампеонов случился уже на восьмой минуте. Бразильцы подавали угловой, Тьяго Силва пробил головой – мяч попал в штангу. А вот спустя минут угловой реализовали уже бельгийцы. После подачи Насера Шадли мяч в свои ворота отправил Фернандиньо.

На 31-й минуте сборная Бельгии удвоила счет. Ромелу Лукаку разогнал контратаку, отдал пас на Кевина де Брейне. Полузащитник "Манчестер Сити" пробил точно в дальний угол. После перерыва Тите решил усилить игру своей команды в атаке. На замену вышел Роберто Фирмино, который едва не забил на 51-й минуте после подачи Марсело. Но сократить отставание в счет помог другой заменившийся игрок – Ренато Аугусто. На 76-й минуте Филиппе Коутиньо вырезал на него передачу в штрафную. Полузащитник китайского клуба "Бэйцзин Гоань" головой отправил мяч в сетку так, что Тибо Куртуа не дотянулся.

Бразильцы в последнюю десятиминутку почти полностью доминировали на поле, не давая сборной Бельгии выйти из-под прессинга. Один за одним возникали моменты у ворот Куртуа. Но каждый раз либо слаженно действовали защитники "красных дьяволов", либо вратарь, либо фортуна оказывалась не на стороне бразильской команды. Самый опасный момент возник на четвертой добавленной минуте. Неймар из-за пределов штрафной пробил в дальний верхний угол. Но Куртуа дотянулся до этого мяча.

Бельгия оказалась на голову выше Бразилии. Более того, пожалуй, что команда Роберто Мартинеса сейчас сильнее кого-либо на чемпионате мира. На счету бельгийцев 14 голов – это самая забивающая сборная на ЧМ. Да, "дьяволы" ни разу не побеждали на мундиале и не брали трофеи даже на чемпионате Европы. Но Бразилия выигрывала Кубок мира пять раз. И ей это как-то помогло?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На этом турнире царят новички. Бельгия, Хорватия, Швеция, Россия – все эти команды не поднимали над головой кубок ЧМ. Из этого ряда выбивается лишь Англия, победившая на турнире аж в 1966 году. И Франция, которая 20 лет назад обыграла в финале как раз бразильцев.

Тогда же, в 1998 году родилась главная звезда нынешней французской сборной – Килиан Мбаппе. Главный двигатель команды в атаке и один из самых забивных форвардов на этом ЧМ. Еще один молодой и весьма перспективный игрок сборной Франции – Корантен Толиссо. Впервые сыграв за национальную команду лишь в прошлом году, воспитанник "Лиона" и игрок мюнхенской "Баварии" идеально вписался в схему Дидье Дешама.

Однако помимо них в нынешней сборной Франции не так много футболистов в нужной кондиции или физической форме. Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Поль Погба и Н’Голо Канте – имена, услышав которые напрягаются защитники любой команды. И в своих клубах они действительно демонстрируют (или демонстрировали в прошлом сезоне) громадные успехи. Но далеко не всегда это проявляется на уровне сборной.

Победят "красные дьяволы" или "трехцветные" – сейчас уже ясно одно: на чемпионате мира вновь торжествует европейский футбол. На этапе четвертьфинала на мундиале не осталось ни одной команды из Азии, Африки, Австралии и Океании, Южной или Северной Америки. Хорошо это или плохо – вопрос риторический. Но главное, что если Бельгия обыграет Францию, то у мирового футбола точно будет новый король.

Тимур Фехретдинов