ЦСКА и "Динамо" разошлись миром в братском дерби. Это было мощно

5 мая в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги на "ВЭБ-Арене" встречались ЦСКА и "Динамо". Московское дерби закончилось четырьмя голами и ничьей – 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как динамовцы едва не обыграли армейцев и почему теперь за еврокубки нужно переживать и красно-синим.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Концовка нынешнего чемпионата России в очередной раз показала: побеждает не только и не столько сильнейший, сколько наиболее выносливый. И если "Зениту" хватило мощностей дотянуть до последних туров и стать чемпионом Российской премьер-лиги, а "Локомотив" набрал обороты и проиграл в этом году лишь "Арсеналу", то у остальных команд из топ-5 после выхода с зимнего перерыва возникли большие сложности.

"Спартак" так и не обрел свою игру из-за чего оказался в глубоком кризисе и вполне может пролететь мимо Лиги Европы. "Краснодар" растерял очки и выбыл из чемпионской гонки едва ли не после первых весенних матчей. А затем еще и уступил второе место "Локомотиву", который по итогам первого круга был лишь пятым. В этой же группе топовых аутсайдеров оказался и ЦСКА. Армейцы невнятно начали сезон (оно и понятно, ушли почти все ключевые игроки, кроме Игоря Акинфеева), затем поймали игру и вошли в тройку лидеров. Но после снова что-то пошло не так.

Самая очевидная причина – нехватка той самой выносливости. Бо́льшая часть нынешнего состава ЦСКА – 20-летние футболисты, совсем недавно игравшие на молодежном уровне. Даже несмотря на их талант и невероятный прогресс, отсутствие нужного запаса энергии рано или поздно дало бы о себе знать. Особенно учитывая такое яркое выступление в Лиге чемпионов. Именно поэтому ЦСКА проиграл "Оренбургу" и "Краснодару" и сыграл вничью с "Уфой", ведя по ходу матча 2:0. И именно поэтому так сложился матч с "Динамо".

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый тайм братского дерби остался за бело-голубыми. "Динамо" гораздо активнее начал матч, но потом отдали инициативу ЦСКА. Однако несмотря на обилие моментов и у одной, и у другой команды, первого гола пришлось ждать почти полчаса. На 28-й минуте армейцы заработали угловой. Иван Обляков подал в штрафную, где Яка Бийол опередил защитника "Динамо" и головой воткнул мяч в сетку. Но ответ гостей последовал всего пять минут спустя.

Все началось с безобидной подачи Алексея Козлова из аута на своей половине поля. Защитник разыграл мяч с Абдулом-Азизом Теттехом, после чего выбил снаряд вперед. Эта передача неожиданно стала голевой: оборона ЦСКА абсолютно свободно дала принять мяч Мигелю Кардозу, который за несколько мгновений оказался один на один с Игорем Акинфеевым и без проблем переиграл вратаря красно-синих. А на 43-й минуте "Динамо" и вовсе вышло вперед.

Вновь опасная ситуация родилась благодаря Алексею Козлову. 25-й номер отобрал мяч на своей половине и начал образцовую контратаку: отдал передачу на Артура Юсупова, который в касание сыграл на Кирилла Панченко. Нападающий "Динамо", в свою очередь, отпасовал на фланг Евгению Луценко. Тот скинул Жоаозиньо, а бразилец сделал классный заброс в штрафную. Комбинацию замкнул все тот же Панченко, вылетев на мяч и подправив его головой в ворота. Правда, забитый гол Кирилл праздновать не стал. Так форвард выразил уважение к ЦСКА, в котором провел два сезона.

Во втором тайме красно-синие сразу же попытались вернуться в игру. Уже на 49-й минуте возникла ситуация, когда армейцы должны были сравнивать. Хозяева подавали угловой, Хердур Магнуссон пробил головой, но Антон Шунин выбил мяч с ленточки. Через пять минут уже Чалов мог реализовать свой момент, но после удара в дальний угол снова спас вратарь "Динамо". В целом голкипер бело-голубых стал одним из самых важных игроком своей команды во втором тайме. Однако это не помешало ЦСКА все-таки забить второй.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Помогли свежие силы вышедшего на замену Такумы Нисимуры. Японец появился на поле на 79-й минуте и уже через шесть минут отметился голом. Армейцы заработали штрафной, который подал Иван Обляков. Нисимура оказался расторопнее защитников "Динамо" и переправил мяч в ворота. Шунин хоть и вытянулся в струну, но до снаряда не дотянулся. После этого гола игра стала еще более открытой, а концовка и вовсе выдалась огненной. На 89-й минуте забил нападающий "Динамо" Евгений Марков, но судья зафиксировал офсайд. А на 91-минуте от неминуемого гола спас армейцев Игорь Акинфеев.

Ничья, пусть и в братском дерби, одинаково не устроила ни "Динамо", ни ЦСКА. Бело-голубые упустили победу, которая помогла бы им хотя бы немного оторваться от зоны стыковых матчей. Команде Дмитрия Хохлова в следующие три тура предстоит дома сыграть с максимально заряженными "Ростовом" и "Арсеналом", а также на выезде с "Енисеем". Последний наверняка захочет громко хлопнуть дверью перед вылетом из РПЛ и захватить "Динамо" с собой в лучшую лигу мира.

ЦСКА хоть и ушел от поражения, но ничья для него тоже так себе. Следующие три тура у армейцев - это выездной матч с "Зенитом", а также две домашние игры с "Ахматом" и "Крыльями Советов". И с одной стороны, осечка "Локомотива" или "Краснодара" может подарить красно-синим путевку в Лигу чемпионов. С другой, осечка самого ЦСКА может стоить им места в Лиге Европы. Ведь снизу уже поджимают "Арсенал" и "Спартак", которые при определенных условиях могут опередить армейцев в таблице.