"Листья" падали, но встали. Как сборная России уступила Канаде в финале МЧМ

5 января сборная России в финале молодежного чемпионата мира проиграла Канаде со счетом 3:4 и завоевала серебряные медали турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему наши хоккеисты вновь не смогли выиграть золото, хотя были как никогда близки к этому.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Этому матчу было суждено затмить легендарный финал 2011 года, и у него получилось. Пусть не со знаком плюс, но он также останется в истории отечественного спорта – как одно из самых обидных поражений. Даже более обидное, чем финал в 2015 году, когда сборная России проиграла "кленовым листьям" 4:5. Но чего сейчас точно не стоит делать, так это посыпать голову пеплом и корить наших хоккеистов за безволие или чрезмерную эмоциональность. Российские спортсмены боролись до последнего и заслужили похвалу в свой адрес. К сожалению, соперник оказался сильнее – в первую очередь, ментально. Что и сыграло в финале колоссальную роль.

Сколько бы не говорили про то, что хладнокровие и дисциплина должны стать основополагающими принципами для сборной России на МЧМ, но лишь в одном матче отечественные хоккеисты заработали меньше четырех удалений за игру. По иронии судьбы, это был поединок группового этапа против канадцев, который Россия выиграла со счетом 6:0. В остальных играх со штрафными минутами все было очень грустно. В матче со Швецией удаления едва не вывели желто-синих в финал: за поединок сборная России четыре раза оставалась в меньшинстве и трижды пропустила за этот период в свои ворота. Похожая ситуация произошла и в матче с Канадой.

В первом периоде больше фолили "кленовые листья". Единственный штраф на 11-й минуте получил Никита Александров, но почти сразу же удалился Джо Велено за то, что выбил клюшку из рук Максима Соркина, так что в итоге команды играли сначала 4x4, а затем в большинстве оказалась сборная России. Под конец периода наши хоккеисты еще дважды получали численное преимущество, но так и не смогли его реализовать. А вот во второй двадцатиминутке команда Валерия Брагина потихоньку начала закипать. На первых минутах удалился Даниил Пыленков. А в середине периода финт ушами сделал Илья Круглов: игрок "Динамо" выставил клюшку перед Барреттом Хэйтоном, за что мог схлопотать две минуты. Но в итоге на скамейку ушел отдыхать не Круглов, а капитан сборной Канады – за задержку клюшки. Именно это нелепое удаление помогло России забросить первую шайбу.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

За 20 секунд до окончания большинства Егор Замула бросил от синей линии, а Никита Александров подправил шайбу в ворота. Спустя минуту случилось что-то невообразимое – наша сборная получила сразу два удаления: в борьбе за своими воротами отложенный штраф схлопотал Даниил Журавлев, а затем две минуты заработал и Дмитрий Воронков, зачем-то зацепивший канадца при выходе из зоны. Конечно, в формате 3x5 Россия моментально пропустила гол: после дальнего броска Алексиса Лафренье шайбу в ворота затолкал Дилан Козенс. Через три минуты похожий трюк, но уже в равных составах провернули наши хоккеисты: Александр Романов бросил, Григорий Денисенко добил и вывел Россию вперед. Но даже несмотря на это, второй период не смог закончиться на положительной ноте. Уже после свистка Хэйтон спровоцировал Замулу, а тот дал ему в челюсть и получил двухминутный штраф.

В середине третьего периода сборная России оказалась максимально близка к золотым медалям – Круглов из-за лицевой линии покатил на Соркина, а Максим из убойной позиции расстрелял ворота Джоэля Хофера. Но радость была недолгой – спустя минуту канадцы забили ответный гол. Кален Эддисон щелкнул от борта, шайба попала в конек Коннору Макмайклу и залетела в сетку. Судьи после просмотра эпизода все-таки засчитали взятие ворот. И вполне возможно, что российские хоккеисты дотянули бы до конца с таким счетом. Но снова не хватило нашим того самого хладнокровия и дисциплины – на 52-й минуте Дмитрий Воронков заработал еще одно бестолковое удаление, которое и предопределило судьбу матча. В результате всего за десять секунд сборная Канады реализовала большинство: "кленовые листья" выиграли вбрасывание, шайба оказалась у Хэйтона и Барретт нанес точный удар в дальний угол.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

После этого Россия откровенно посыпалась. За четыре минуты до конца матча канадцы впервые за встречу повели в счете. Красивый проход совершил Экил Томас, переиграв в конце Амира Мифтахова. Но наши хоккеисты, казалось, уже даже не пытались вернуться в игру. За полторы минуты до финальной сирены удалился Павел Дорофеев, а за полминуты абсурдный штраф за сломанную клюшку отхватил Григорий Денисенко. Таким получился финал этого молодежного чемпионата мира – справедливым, но от этого еще более обидным. Наверное, так выглядела для "кленовых листьев" решающая игра МЧМ в 2011 году. А еще нынешний поединок России и Канады получился скомканным – не только потому что через несколько секунд после окончания игры трансляцию "Первого канала" прервал "Вечерний Ургант". Хотя нет, именно поэтому.