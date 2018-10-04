Почему "Локомотиву" можно заканчивать выступление в Лиге чемпионов прямо сейчас

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов столичные "железнодорожники" на своем поле принимали немецкий "Шальке". Москвичи имели все шансы обыграть клуб из Гельзенкирхена, однако не реализовали свои шансы, а в итоге еще и пропустили в концовке встречи. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, почему "Локо" больше нечего ловить, во всяком случае, в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У "Локомотива" нет игры. Пожалуй, это главная проблема команды Юрия Семина в этом сезоне. Смотреть матчи с участием "железнодорожников" как минимум скучно, как максимум попросту больно. "Локомотив" очень тяжело, натужно организует атаки, с большим трудом пытаясь не то что забить – любым возможным способом занести мяч в ворота. И с другой стороны, иногда так легко пропускает, что все эти каторжные старания идут прахом.

Причем сценарий практически одинаков, независимо от того, внутренний ли это чемпионат или еврокубки. Будь то начало игры (как было с "Динамо" и "Галатасараем") или конец матча, как это случилось с двумя другими клубами (которых, к слову, объединяет один главный спонсор) – "Оренбургом" и "Шальке". "Красно-зеленые" могут с одинаковым мастерством пропустить ключевой гол и в первую десятиминутку, и в последнюю.

Вовсе не обязательно, чтобы этот гол вытекал из игры. Более того, вполне вероятно, что это будет совсем не так. Но, как гласит одна известная футбольная поговорка, голы не пахнут. Правда, чтобы забивать "на дурака", нужно как минимум понимать, за счет чего создавать опасные моменты в чужой штрафной. У "Локомотива" такого понимания нет. Лишь отдельные всплески от Мануэла Фернандеша, Антона Миранчука, Гжегожа Крыховяка, Эдера и даже Дмитрия Баринова, которые очень редко заканчиваются взятием ворот.

В матче с "Шальке" была целая масса таких потенциально голевых ситуаций. Перечислять их не имеет смысла, потому что ни одна из этих атак не закончилась голом. И пусть в первом тайме "Локомотив" имел небольшое преимущество, а во втором 95 процентов времени смотрелся не хуже "Шальке", это тоже не имеет никакого значения, так как на 88-й минуте "железнодорожники" пропустили.

Гельзенкирхенцы заработали угловой, который подал Евгений Коноплянка. В штрафной на его передачу откликнулся оставшийся неприкрытым Уэстон Маккенни. Американский полузащитник, недолго думая, головой вколотил мяч в сетку. А "Локомотив", уже было согласившийся на ничью, в итоге проиграл второй матч в Лиге чемпионов, причем дома. В общем, тушите свет на стадионе, можно расходиться.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С таким футболом "красно-зеленым" можно уже сейчас задуматься: а стоит ли тратить силы на следующие матчи в ЛЧ? Если у "железнодорожников" не получилось в своих стенах одолеть команду с предпоследнего места Бундеслиги (которая проиграла пять стартовых матчей и лишь в шестом смогла добыть минимальную победу), то, пожалуй, нет. Потому что с чемпионом Португалии, в отличие от чемпиона России, все в порядке. Команда Сержиу Консейсау идет на втором месте в премьер-лиге, отставая всего на одно очко от "Браги". Да и в Лиге чемпионов "Порту" пока что идет без поражений.

А "Галатасарай" уже дал понять, что в ответном матче с ними на победу надеяться не стоит. Даже за третье место, которое помогло бы "Локомотиву" выйти в Лигу Европы, побороться будет крайне сложно. С другой стороны, не сказать, что "красно-зеленые" имеют железную мотивацию в Российской премьер-лиге. Ситуация там уже не такая критичная, как несколько туров назад, но все еще весьма нестабильная. "Локомотив" по-прежнему болтается слишком низко, чтобы всерьез рассчитывать на медали. Хотя и ближе к тому, чтобы, по крайней мере, претендовать на попадание в еврокубки.

Однако уже в ближайший тур "железнодорожников" ждет серьезное испытание. В воскресенье они в гостях сразятся с ЦСКА, который одолел в Лиге чемпионов мадридский "Реал". После такой громкой победы подопечные Виктора Ганчаренко наверняка будут еще сильнее заряжены на игру с "Локо". Молодая команда, которая пришла на смену ушедшим ветеранам и распроданным звездам, уже успела сыграться, жжет в ЛЧ и вовсю стремится в тройку лидеров чемпионата. И "красно-зеленым" придется сильно постараться, чтобы отобрать очки в столичном дерби.

Тимур Фехретдинов