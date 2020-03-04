Россия узнала соперников по группе в Лиге наций. Что дальше?

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2020/21. Сборная России сыграет с командами из Сербии, Турции и Венгрии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов напоминает о том, что это за турнир, какой будет формат в следующем сезоне и что в Лиге наций ждет подопечных Станислава Черчесова.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что такое Лига наций и каков ее формат

Лига наций задумывалась, чтобы заменить товарищеские матчи сборных полноценным турниром в период между чемпионатами Европы и мира. Попутно функционеры ФИФА и УЕФА попытались придать этому еще и практический смысл. В частности, благодаря Лиге наций некоторые сборные могли бы попасть на мундиаль или Евро, если это не удалось сделать через отборочный цикл.

На деле, конечно, получилось немного странно. Португалия, которая стала победителем первой Лиги наций, вышла на Евро напрямую. Равно как и финалист ЛН – команда Нидерландов. Англичане, завоевавшие бронзу турнира, завершили отборочный турнир на первом месте в группе A, швейцарцы (они как раз проиграли матч за третье место) – в группе D.

В итоге Лига наций в нынешнем розыгрыше может принести реальную пользу (а не только призовые) лишь четырем не самым топовым сборным. Вот, например, сетка стыковых матчей ЛН, которые пройдут в конце марта:

Путь A: Болгария – Венгрия; Исландия – Румыния.

Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия; Словакия – Ирландия.

Путь C: Норвегия – Сербия; Шотландия – Израиль.

Путь D: Грузия – Белоруссия; Северная Македония – Косово.

Победитель каждого пути = участник финальной стадии Евро.

Что изменится в следующем сезоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В сезоне-2020/2021 сборные 55 ассоциаций, как и в прошлом розыгрыше, будут распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА. Те же четыре дивизиона – A, B, C и D. Разница лишь в том, что первые две лиги будут состоять из четырех групп не по три, а по четыре команды. В третьем по силе дивизионе станет на одну команду больше – 16 вместо 15. Зато в D останется всего лишь семь сборных – две группы по три и четыре команды.

В остальном будет почти то же, что и раньше. Победители четырех групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций. А лучшие сборные в группах лиг B, C и D поднимутся в высший дивизион. Команды, ставшие последними в группах лиг A и B опустятся ниже, а четыре худшие сборные из дивизиона С в стыковых матчах поборются за право остаться в своей лиге. Двое проигравших в "стыках" отправятся в лигу D. Групповой этап Лиги наций пройдет в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года. Стыковые матчи – на март 2022 года.

В предстоящем сезоне участники ЛН разыграют три путевки на чемпионат мира в Катаре. Формат будет примерно таким же, что и сейчас: в плей-офф встретятся вторые места отборочных групп ЧМ, а также две лучших по рейтингу сборные Лиги наций (из числа тех, кто не смог пробиться на мундиаль напрямую). Таким образом, 12 команд разобьют на три группы, в каждой из которых пройдут свои полуфиналы и финалы. Три победителя и отправятся на ЧМ.

Что ждет Россию в Лиге наций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом сезоне сборная России выступала в группе лиги B со Швецией и Турцией, заняла второе место и не сумела добиться повышения в классе. В следующем розыгрыше, согласно жребию, нашей команде предстоит побороться все с той же Турцией, а также с командами Сербии и Венгрии в рамках третьей группы лиги B. Пожалуй, турнирные расклады уже идеально описал главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Жребий как жребий". Или как говорил один персонаж: "Not great, not terrible".

Лига наций в целом так и устроена: здесь нет разбалансированных групп, где на одном краю может быть Италия, а на другом – Лихтенштейн. Возможно, в этом и заключается одна из главных прелестей турнира. Но от этого сложнее строить какие-то прогнозы. Да, сборная России дважды обыгрывала турков в прошлом сезоне. Но с тех пор команда "лунных звезд" сильно прибавила и смогла выйти из группы, набрав всего на два очка меньше, чем французы. Другие наши соперники в этом смысле немного уступают, но тоже могут преподнести сюрпризы.

Сербия по именам имеет едва ли не одну из сильнейших сборных мира: Александр Коларов, Душан Тадич, Неманья Матич, Адем Ляич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович. Но это как раз тот случай, когда из кучи звезд не складывается чудо-команда. Сербам не удалось выйти на Евро, и теперь, чтобы все же попасть на турнир, команде Любиши Тумбаковича придется пытать счастья как раз-таки в стыковых матчах Лиги наций.

Что касается венгров, то их сборная, вероятно, самая слабая в группе. Об этом прямо сказал и тренер "мадьяр" Марко Росси по итогам жеребьевки 3 марта. После неудачи в отборе на Евро Венгрия также будет пытаться попасть на ЧЕ с помощью плей-офф Лиги наций. Однако, даже несмотря на это, команда Росси имеет в своей обойме достаточно мастеровитых игроков, в том числе небезызвестного для российских болельщиков Балажа Джуджака, выступавшего за "Анжи" и московское "Динамо".