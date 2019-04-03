Самые быстрые скалолазы планеты сразятся за Кубок мира в Москве

С 12 по 14 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, дом 39, строение 1) пройдет Кубок мира–2019 по скалолазанию. В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 39 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скалодром ЦСКА уже принимал три крупных международных турнира. В феврале 2017 года на скалодроме, тогда еще располагавшемся в сочинском дворце "Большой", состоялись скалолазные баталии в рамках Всемирных зимних военных игр. В апреле 2018-го в ЛФК ЦСКА (сюда скалодром переехал из Сочи) состоялся Кубок мира, а в августе того же года там прошло первенство мира.

Дисциплины

В рамках московского Кубка мира будут разыграны медали в дисциплинах скорость и боулдеринг.

Боулдеринг

Название происходит от английского слова boulder (валун), bouldering – лазание по валунам. Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс. Современные трассы включают промежуточный финиш, достижение которого засчитывается как "зона". При равном числе пройденных трасс в зачет принимается количество "зон".

Скорость

Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты, необходима еще и концентрация внимания: на старте – без фальстарта, а на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько "стукнув" по финишной кнопке.

В соревнованиях на скорость регистрируется рекорд мира. На 2 апреля 2019 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин – Юлии Каплиной (Россия) и Анук Жубер (Франция) – по 7,32. Отметим, что все трое самых быстрых скалолазов планеты выступят на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что именно в Москве в 2018 году Анук Жубер повторила мировой рекорд, который в июле 2017-го во Вроцлаве установила Юлия Каплина. Что же, ждем новых, еще более фантастических цифр от спортсменов!

Видео: YouTube/Russia climbing

Участники

Среди участников победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира.

В составе сборной России выступят:

Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) в скорости,

Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,

Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – трехкратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,

Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,

Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,

Мария Красавина (Тюменская область) – чемпион мира (2011), двукратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,

Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,

Станислав Кокорин (Тюменская область) – трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,

Владислав Деулин (Свердловская область, город Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости.

Среди иностранных звезд в Москву приедут:

Реза Алипуршеназандифар Reza Alipourshenazandifar (Иран) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион мира (2018) в скорости,

Стаса Гейо Stasa Gejo (Сербия) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017) в боулдеринге,

Ёшиюки Огата Yoshiyuki Ogata (Япония) – победитель Всемирных игр (2017) в боулдеринге,

Адам Ондра Adam Ondra (Чехия) – трехкратный чемпион мира (2014, 2016), двукратный обладатель Кубка мира (2009, 2015) в боулдеринге и трудности,

Марцин Дженски Marcin Dzienski (Польша) – чемпион мира (2016) и Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) в скорости,

Ян Хойер Jan Hojer (Германия) – двукратный чемпион Европы (2015, 2017), обладатель Кубка мира (2014) в боулдеринге,

Анук Жубер Anouck Jaubert (Франция) – чемпион Европы (2015), двукратный обладатель Кубка мира (2017, 2018) в скорости,

Петра Клингер Petra Klinger (Швейцария) – чемпион мира (2016) в боулдеринге,

Жонгвон Чон Jongwon Chon (Корея) – двукратный обладатель Кубка мира (2015, 2017) в боулдеринге,

Шона Кокси Shauna Coxsey (Великобритания) – двукратный обладатель Кубка мира (2016, 2017) в боулдеринге.

Программа

12 апреля (пятница)

10:30–13:30. Скорость. Опробование трасс. Женщины, мужчины.

14:00–17:00. Скорость. Квалификация. Женщины, мужчины.

18:00–18:50. Церемония открытия соревнований.

19:00–20:00. Скорость. Финальный раунд. Женщины, мужчины.

13 апреля (суббота)

8:30–13:30. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

15:00–21:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.

14 апреля (воскресенье)

11:00–13:15. Боулдеринг. Полуфиналы. Мужчины, женщины.

18:45–20:00*. Боулдеринг. Финал. Женщины.

20:00–21:15*. Боулдеринг. Финал. Мужчины.

*Примечание: вход на финалы боулдеринга – по билетам. Приобрести их можно на сайте московского Кубка мира.

Для зрителей, кроме захватывающих состязаний, откроется зона развлечений для всех возрастов. Батуты, скалодромы, ярмарка, фуд-корт – берите удобную одежду и обувь, и, конечно, хорошее настроение!

В Москве спортсмены будут не только бороться за медали Кубка мира, но и набирать зачетные очки для участия в отборочном турнире на Олимпиаду–2020. Первые в истории медали Игр скалолазы разыграют с 4 по 7 августа 2020 года в Токио. В турнире на XXXII летних Олимпийских играх примут участие 20 мужчин и 20 женщин, получивших олимпийские лицензии.