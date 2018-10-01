Дети круче отцов: почему "Ростов" Валерия Карпина обыграл "Спартак"

В матче девятого тура Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле принимал "Ростов". Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как команде Валерия Карпина удалось одолеть подопечных Массимо Карреры и почему "красно-белым" пора что-то менять.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Ростов" на старте сезона ясно дал понять – команда настроена не только финишировать в первой половине таблицы, но и попасть в еврокубковую зону. Однако даже эти оптимистичные планы подопечные Карпина перевыполняют. До встречи со "Спартаком" ростовчане выиграли четыре матча, трижды сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение. Точно такая же статистика была и у московского клуба. Однако если "Ростов" показывал вполне внятную и стабильную игру как в обороне, так и в нападении, то у "Спартака" в позиционной атаке в начале чемпионата совсем не заладилось. Единственным козырем "красно-белых" до недавнего времени были стандарты. Но с плохой реализацией даже это перестало спасать.

В матче с "Ростовом" подопечные Карреры нанесли шесть ударов по воротам. Столько же, сколько и команда Карпина. Правда, у ростовчан в створ угодила половина ударов, а у "Спартака" – всего один. В первой половине игры "желто-синие" смотрелись гораздо убедительнее своего соперника. И это несмотря на колоссальную разницу по владению мячом – где-то 60 процентов против 40-ка в пользу "красно-белых". Ростовчане уверенно играли вторым номером и пытались поймать хозяев на ошибке, чтобы убежать в контратаку. До перерыва было несколько опасных моментов, но где-то не получилось довести дело до удара, где-то попросту не хватило мастерства, как в моменте с атакой Сергея Паршивлюка.

Во втором тайме "Ростов" прибавил и все же смог забить, причем именно в результате контратаки. На 67-й минуте ростовчане перехватили мяч и убежали три в одного. Вышедший на замену Видар Кьяртанссон отпасовал на Тимофея Калачева. А тот вырезал передачу точно на Александра Зуева (который, к слову, тоже только вышел на поле). Десятый номер ростовчан сначала попал в штангу, однако оказался первым на добивании и спокойно переправил мяч в сетку. После забитого гола "Спартак" попытался усилить давление на ворота "Ростова", но гости выдержали этот натиск и смогли увезти из Москвы три очка, обойдя в турнирной таблице ЦСКА и почти догнав "Краснодар".

Бывшие "спартаковцы" оказались сильнее "спартаковцев" нынешних. Сколько бы ни лукавил Валерий Карпин про то, что матч с "красно-белыми" для него не отличается от матча с "Сызранью", игра против бывшего клуба – это всегда принципиально. В прошлом сезоне Валерий Георгиевич уже встречался со "Спартаком" будучи тренером "Ростова" и уступил в самом конце матча. В этот раз он взял реванш. Причем довольно символично, учитывая что забил "Спартаку" Зуев – еще один воспитанник "красно-белых". И это не считая того, что в победе над бывшим клубом приняли участие Аяз Гулиев и Сергей Паршивлюк.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Команда Карпина в полном порядке, а вот Каррере нужно что-то менять: искать новые варианты развития (и особенно завершения) атак в отсутствие Квинси Промеса и думать, как разнообразить игру в центре. Ведь "Спартак" не только на пятой строчке в чемпионате по количеству очков (пока что), но и на той же позиции по наименьшему количеству забитых мячей – всего семь. Хуже результат только у "Крыльев Советов", "Енисея", "Уфы" и "Анжи". И все эти клубы находятся в подвале премьер-лиги. Даже "Локомотив", который пребывал (и, возможно, все еще пребывает) в долгом голевом кризисе, умудрился забить десять мячей. "Спартак" – нет.

Благо, ближайшие две игры "красно-белых" в чемпионате – против вышеупомянутых "Енисея" и "Арсенала", находящихся в зоне вылета. И тут бы поэкспериментировать: с тактическими схемами и, возможно, кадровыми и позиционными перестановками. Но только помимо премьер-лиги, "Спартак" все еще играет в Лиге Европы. А там "Вильярреал", "Рейнджерс" и ответный матч со злосчастным "Рапидом". Так что придется либо жертвовать еврокубками (тем паче, что в конечном счете "красно-белые" все равно оттуда вылетят), либо стараться отбиться по всем фронтам. Но тогда велик шанс погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.

Тимур Фехретдинов