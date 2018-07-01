Пора возвращаться домой. Роналду и Месси покидают ЧМ

В субботу состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Франция в невероятно богатом на голы поединке одолела Аргентину. Уругвай, в свою очередь, победил Португалию. И этот матч вышел не менее драматичным. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как Роналду и Месси вместе со своими командами оказались за бортом ЧМ уже в первом раунде плей-офф.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Матч Франция – Аргентина мне довелось смотреть в компании приятелей-французов. Они приехали в Россию, чтобы снять серию сюжетов про фанатов чемпионата мира. И заодно посмотреть два матча – против Дании и против, как выяснилось позднее, Аргентины.

Несмотря на скепсис по отношению к своей сборной (да, свою национальную команду ругают не только в России), по поводу "альбиселесте" французы высказались однозначно – кричалкой, которую придумали для аргентинцев бразильские болельщики. Это переделка известной итальянской песни "Белла чао", и звучит она так: "О Ди Мария, о Маскерано, о Месси чао чао чао". В общем-то, смысл ее понятен без перевода.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

У такой уверенности, что именно звезда "Барселоны" и его команда отправятся домой, были все на то основания. Аргентина настолько невзрачно играла на групповом этапе, что только чудо помогло ей оказаться в плей-офф. Но, как показал пример сборной Германии, после любого такого чуда следует жесткое возвращение в реальность. Для немцев холодным душем стала Южная Корея, для аргентинцев – Франция.

Спустя всего десять минут матча "бело-голубые" получили пенальти в свои ворота. Случилось это после того, как Килиан Мбаппе устроил забег до штрафной с центра поля и Маркос Рохо был вынужден фолить. Антуан Гризманн не промазал с "точки". Аргентинцам почти нечем было ответить. Однако за пять минут до конца первого тайма они все-таки сравняли счет. Защита сборной Франции проспала Ди Марию, который нанес мощный удар прямо в верхний угол.

Фото: AP/David Vincent

После перерыва обе команды прорвало на голы. Сначала неожиданно (видимо, даже для самих себя), уже на 48-й минуте, забила Аргентина. Габриэль Меркадо удачно подставил ногу после удара Месси и переправил мяч в ворота Уго Льориса. Но спустя десять минут Франция сравняла. Забил Бенжамен Павар – весьма молодой и пока еще малоизвестный (даже для французской публики) игрок "Штутгарта". Но его гол наверняка запомнят надолго – удар с полулета в самую девятку.

Франция завелась, и ее было уже не остановить. Самым активным по-прежнему был Килиан Мбаппе. Он же забил последующие два гола – на 64-й и на 68-й минутах. Атаки сборной Аргентины выглядели беззубо вплоть до конца матча. Лишь на 93-й минуте Агуэро после подачи Месси смог забить еще один гол и сократить отставание. Но этого уже было недостаточно, чтобы спасти игру. Аргентина была слишком слаба, чтобы играть в том темпе, который задала Франция.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

То же самое можно было бы сказать и про Португалию. Неизвестно, как сложилась бы игра, не забей уругвайцы гол уже на седьмой минуте. Но этот мяч был логичным, потому что защита чемпионов Европы элементарно не успела за Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани, которые на двоих организовали первый в матче голевой момент и успешно его реализовали. До перерыва у португальцев не было почти не единого шанса сравнять счет.

Но они все же получили его во втором тайме. На 55-й минуте после розыгрыша углового Пепе сумел оторваться от защитников и пробить головой. Правда, счастье сборной Португалии было недолгим. На 62-й минуте Кавани оформил дубль. И вскоре после этого получил травму. Таким образом, Уругвай выбил еще одного фаворита из гонки за кубок, но при этом остался без, пожалуй, главного игрока своей команды.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Можно было бы сказать, что это отличный шанс для Франции. И действительно, "трехцветные" – это нереально сильный коллектив. На бумаге. Но на поле почти весь состав играет, как заурядные футболисты. Яркое пятно – Мбаппе, сделавший против Аргентины дубль и заработавший пенальти. Но мы уже видели, что бывает, когда целая команда ориентируется на настроение и состояние одного футболиста. Если Уругваю удастся нейтрализовать Мбаппе и реализовать свои моменты, то добро пожаловать в полуфинал.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главное – теперь не придется переживать, что Месси будет смотреть на портрет Роналду из окна своего отеля. Или думать о том, кто выиграет в очном противостоянии Португалии и Аргентины. Потому что и Месси, и Роналду отправятся на родину – каждый на свою. И это хорошо, ведь главная проблема современного футбола – извечные споры вокруг того, кто из них круче – покинет чемпионат мира вместе с ними.

Наконец-то можно будет обратить пристальное внимание на другие команды и других футболистов – не менее талантливых, не менее достойных выиграть мундиаль. Возможно тех, кто станет новым Месси, или новым Роналду, или кто хотя бы сможет разбавить изрядно поднадоевшую всем борьбу между двумя футболистами, воспринимаемую многими как битву добра со злом, черного с белым, таланта с трудолюбием и так далее. Этот ЧМ подарил нам уже достаточно неожиданных событий. Но судя по всему, дальше будет лишь интереснее.

Французская сборная разгромила аргентинскую со счетом 4:3



Тимур Фехретдинов

