В театре кукол "Жар-птица" поставят спектакль "Конек-горбунок"

1 июня в столичном театре кукол "Жар-птица" состоится спектакль "Конек-горбунок". В здании театра недавно обновили помещение, - в зале появились кресла-транформеры для самых маленьких зрителей и подъемник для детей с ограниченными возможностями - так что посмотреть спектакль смогут все желающие.
"У нас есть специально оборудованные пандусы и лифт. Возле сцены висят специальные экраны, так что слабослышащие люди смогут читать то, что происходит на сцене", - отметил худрук театра Александр Янкелевич.
В репертуаре театра классические сказки, которые читают детям перед сном: "Золушка", "Три поросенка", "Конек-горбунок".
Театр существует 22 года и находится в здании управы "Сокольников". В советские времена тут проходили заседания районного отделения компартии.
Начало спектакля – в 11:00. Стоимость билетов - от 280 рублей.
