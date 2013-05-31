В театре кукол "Жар-птица" поставят спектакль "Конек-горбунок"

"Афиша": Обновленный театр кукол "Жар-птица" покажет "Конек-горбунок"

1 июня в столичном театре кукол "Жар-птица" состоится спектакль "Конек-горбунок". В здании театра недавно обновили помещение, - в зале появились кресла-транформеры для самых маленьких зрителей и подъемник для детей с ограниченными возможностями - так что посмотреть спектакль смогут все желающие.

"У нас есть специально оборудованные пандусы и лифт. Возле сцены висят специальные экраны, так что слабослышащие люди смогут читать то, что происходит на сцене", - отметил худрук театра Александр Янкелевич.

В репертуаре театра классические сказки, которые читают детям перед сном: "Золушка", "Три поросенка", "Конек-горбунок".

Театр существует 22 года и находится в здании управы "Сокольников". В советские времена тут проходили заседания районного отделения компартии.

Начало спектакля – в 11:00. Стоимость билетов - от 280 рублей.