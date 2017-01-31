"Москва онлайн" покажет спектакль по Тибетской книге мертвых

9 февраля в музее Архитектуры имени Щусева инженерный театр АХЕ покажет спектакль о красоте жизни и величии смерти "Между двумя. Кармическая буря". Актеры взяли за основу Тибетскую книгу мертвых и путеводитель по загробной жизни "Бардо Тодол". Они работали над постановкой с 2014 года и тщательно продумывали образы. Зрители увидят на сцене не пересказ текстов, а набор ассоциаций, которые увлекут за собой в мир на грани двух миров. Постановка сочетает в себе перформанс, танец, пение, мистерию и маскарад.

Спектакль пройдет в рамках выставки "Мир – театр. Архитектура и сценография в России". Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 9 февраля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

