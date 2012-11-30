Форма поиска по сайту

30 ноября 2012, 17:37

Культура

Евгений Гришковец собирает деньги на видеоверсию спектакля "+1"

Евгений Гришковец. Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени спектакль Евгения Гришковца "+1", существующий уже четыре года, получит видеоверсию. Съемки начнутся 8 декабря в Центре Мейерхольда.

По словам организаторов, постановка была с успехом показана в нескольких десятках российских гордов. От поклонников творчества Гришковца поступило множество просьб и предложений, в результате которых было решено создать DVD с видеоверсией спектакля.

Сбор средств осуществляется за счет пожертвований на "площадке народного финансирования" Planeta.ru. Деньги пойдут на съемки, монтаж и производство DVD.

В настоящий момент собрано уже 249 тысяч рублей, за следующие 100 дней организаторы надеются собрать еще 651 тысячу рублей.

Все люди, поделившиеся деньгами на благое дело, получат приз – от DVD спектакля с автографом до билетов и благодарностей в титрах.

