30 апреля 2013, 17:19

Культура

В "Мастерской" пройдет спектакль на основе стихов Саши Черного

Фото: mstrsk.ru

Во вторник, 7 мая, в театре-клубе "Мастерская" можно будет увидеть спектакль на основе стихов Саши Черного "Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом". Основой композиции стали как сатирические, так и лирические стихи известного русского поэта. В единственной роли в постановке сыграл Алексей Девотченко.

В центре спектакля – судьба русского интеллигента из Петербурга начала прошлого века, проживающего вместе с Россией все выпавшие на ее долю испытания. Это герой периода "безвременья", "годов глухих". Время закончилось катастрофой и привело героя, как и многих его современников, на чужбину.

Спектакль можно разделить на четыре части, из которых первые три – быт, любовь, политика – "российский" этап жизни героя. Заключительная часть – эмиграция – расскажет о судьбе героя вдали от родины, обретении себя в одиночестве.

Единственным собеседником актера на протяжении действа является пианино, игре на котором Девотченко владеет виртуозно.

"Музыка является не только эмоциональным
фоном спектакля. Инструмент - равноправный партнер артиста,
в общении с которым и выстраивается сценическое действие
спектакля", - сообщает пресс-служба "Мастерской".

Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Стоимость билетов – 700 рублей.

