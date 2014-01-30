Последние показы "Бытия №2" состоятся в театре "Практика"

"Афиша": В театре "Практика" пройдут последние показы пьесы "Бытие №2"

Последние показы спектакля "Бытие №2", ставшего визитной карточкой театра "Практика" состоятся 30 и 31 января. Долгое время Вырыпаев утверждал, что пьесу для спектакля он не писал, а просто отредактировал текст, переданный ему Антониной Великановой – пациенткой психиатрической больницы.

Премьера спектакля режиссера Виктора Рыжакова состоялась в 2006 году, наделав много шума в театральном сообществе. Критики не знали, к какому жанру отнести "Бытие №2", и впоследствии назвали спектакль близким к "Нео-неоклассицизму".

Спектакль "Бытие "2". Фото: praktikatheatre.ru

Среди главных героев спектакля есть Бог, которого величают Аркадий Ильич. Так зовут лечащего врача Великановой.

В спектакле ведется неспешный диалог о смысле бытия, который время от времени прерывает Вырыпаев, исполняя веселые куплеты собственного сочинения.

"Философию этой пьесы, ее мысль может воспринять только тот человек, внутри которого она тоже есть", - отметил Иван Вырыпаев, рассуждая о спектакле.

Начало спектакля – в 20.00.