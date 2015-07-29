Форма поиска по сайту

29 июля 2015, 17:38

Культура

LIVE: ожившие фотографии советских времен в спектакле Back in USSR

Фото: www.facebook.com/events/373296606199645

30 июля в Центре фотографии имени братьев Люмьер актеры ГИТИСа покажут поэтическо-музыкальный перформанс Back in USSR по мотивам фотовыставки "Советское фото".

Благодаря молодым артистам кадры, сделанные советскими фотографами, оживут. Гости перенесутся в прошлое нашей страны, услышат строки из произведений Евгения Евтушенко, Андрея Тарковского, Давида Самойлова и других выдающихся поэтов и деятелей культуры. Восходящие звезды театра исполнят известные советские песни и продемонстрируют искусство перевоплощения, изобразив Рину Зеленую и ее современников.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 30 июля в 19.00
  • Что: поэтическо-музыкальный перфоманс
  • Кто: актеры ГИТИСа
  • Кому смотреть: любителям необычных постановок

В ожидании начала перформанса смотрите:


