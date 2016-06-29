LIVE: цирюльник-маньяк Суини Тодд на сцене Театра на Таганке

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"
2 июля в рамках X сессии режиссерской лаборатории Театра на Таганке "Репетиции" пройдет предварительный показ первого акта спектакля-эскиза "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Произведение американского драматурга Стивена Сондхайма москвичи увидят в постановке обладателя театральной премии "Золотая маска" 2016 года Алексея Франдетти.
В ярком спектакле-мюзикле рассказывается история любви, предательства и кровавой мести брадобрея Бенджамина Баркера, ставшего жертвой гнусных интриг.
Премьера полной версии спектакля намечена на декабре.
Над русским текстом работали – Алексей Франдетти и Александр Байч.
Роли исполняют:
- Суини Тодд – Петр Маркин;
- Миссис Ловет – Екатерина Рябушинская;
- Джоанна – Дарья Авратинская;
- Энтони – Теймураз Глонти;
- Тобби – Анастасия Захарова;
- Судья Терпин – Сергей Ушаков;
- Пристав – Никита Лучихин;
- Жена Тодда – Марина Антонова;
- Адольфо Пирелли – Константин Любимов;
- Горожане – Александра Басова, Артем Будиков, Екатерина Варкова, Полина Нечитайло.
Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 2 июля, с 19:00
- Где смотреть: Москва онлайн