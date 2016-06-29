Форма поиска по сайту

29 июня 2016, 17:06

LIVE: цирюльник-маньяк Суини Тодд на сцене Театра на Таганке

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

2 июля в рамках X сессии режиссерской лаборатории Театра на Таганке "Репетиции" пройдет предварительный показ первого акта спектакля-эскиза "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Произведение американского драматурга Стивена Сондхайма москвичи увидят в постановке обладателя театральной премии "Золотая маска" 2016 года Алексея Франдетти.

В ярком спектакле-мюзикле рассказывается история любви, предательства и кровавой мести брадобрея Бенджамина Баркера, ставшего жертвой гнусных интриг.

Премьера полной версии спектакля намечена на декабре.
Над русским текстом работали – Алексей Франдетти и Александр Байч.

Роли исполняют:

  • Суини Тодд – Петр Маркин;
  • Миссис Ловет – Екатерина Рябушинская;
  • Джоанна – Дарья Авратинская;
  • Энтони – Теймураз Глонти;
  • Тобби – Анастасия Захарова;
  • Судья Терпин – Сергей Ушаков;
  • Пристав – Никита Лучихин;
  • Жена Тодда – Марина Антонова;
  • Адольфо Пирелли – Константин Любимов;
  • Горожане – Александра Басова, Артем Будиков, Екатерина Варкова, Полина Нечитайло.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


