LIVE: цирюльник-маньяк Суини Тодд на сцене Театра на Таганке

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

2 июля в рамках X сессии режиссерской лаборатории Театра на Таганке "Репетиции" пройдет предварительный показ первого акта спектакля-эскиза "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Произведение американского драматурга Стивена Сондхайма москвичи увидят в постановке обладателя театральной премии "Золотая маска" 2016 года Алексея Франдетти.

В ярком спектакле-мюзикле рассказывается история любви, предательства и кровавой мести брадобрея Бенджамина Баркера, ставшего жертвой гнусных интриг.

Премьера полной версии спектакля намечена на декабре.

Над русским текстом работали – Алексей Франдетти и Александр Байч.

Роли исполняют:



Суини Тодд – Петр Маркин;

Миссис Ловет – Екатерина Рябушинская;

Джоанна – Дарья Авратинская;

Энтони – Теймураз Глонти;

Тобби – Анастасия Захарова;

Судья Терпин – Сергей Ушаков;

Пристав – Никита Лучихин;

Жена Тодда – Марина Антонова;

Адольфо Пирелли – Константин Любимов;

Горожане – Александра Басова, Артем Будиков, Екатерина Варкова, Полина Нечитайло.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 2 июля, с 19:00

2 июля, с 19:00 Где смотреть: Москва онлайн



