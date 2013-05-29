"Синдром Орфея" в рамках Чеховского фестиваля покажут в Москве

"Афиша": В театре имени Пушкина покажут "Синдром Орфея"

С 28 по 31 мая на сцене театра имени Пушкина в рамках Чеховского фестиваля состоятся показы спектакля "Синдром Орфея". Это совместная работа работа московской студии SounDrama и театра "Види-Лозанн".

Оригинальность постановки заключается в смешанности жанров и сюжетных линий. Здесь сплетается творчество Владимира Маяковского, Жана Кокто и Глюка. В спектакле фраза, начатая по-французски, может закончиться на русском, а песня на стихи Маяковского соединяется с арией из оперы "Орфей".

Добавим, что швейцарские коллектив "Види-Лозан" не так давно принял участие в другом театральном фестивале – "Золотая Маска", представив зрителям необычную "Вещь Штифтера". Спектакль без актеров резко контрастировал с привычными отечественными и зарубежными постановками.

Стоимость билетов на «Синдром Орфея» составит от 500 до 3000 рублей.

