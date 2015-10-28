Театриум на Серпуховке покажет спектакль по "Чапаеву и Пустоте" Виктора Пелевина

Фото предоставлено организаторами
6 ноября в Театриуме на Серпухове будет представлен спектакль по роману Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота". Как сообщают организаторы, роль Чапаева досталась Михаилу Ефремову, а Петра Пустоту исполнит Михаил Крылов. В ролях также Мария Козакова, Павел Сборщиков и Михаил Полицеймако.
"Ставить спектакль по Пелевину – это не просто вызов. Ведь воплощать на сцене действие, которое происходит в абсолютной пустоте, задача не из легких", – говорят в театре.
Постановка "Чапаева и Пустоты" по праву считается одной из самых популярных работ режиссера Павла Урсула. Более 15 лет спектакль пользуется интересом публики.
Время: 6 ноября в 19.00
Цена: от 400 рублей