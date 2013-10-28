Любительские театры Москвы: игра на выживание

Фото: ИТАР-ТАСС

Любительские театры – явление не новое. В России это направление начало активно развиваться в период с XVII по XIX век, когда во дворянских усадьбах ставились спектакли с участием непрофессиональных артистов так называемых "домашних" театров.

Сегодня в числе актеров-любителей можно встретить представителей самых разнообразных профессий. Мы решили выяснить, может ли обычный бухгалтер вжиться в роль Отелло, кто режиссирует любительские постановки, и как непрофессиональный театр становится государственным учреждением.

Как это устроено

К сожалению, в Москве, да и в России в целом, не ведется учет количества любительских театров.

"В советские годы я знала, сколько их в России, Литве, Грузии. Сейчас таких статистических данных нет. Постоянно возникают новые театры – школьные, студенческие, различные театральные школы", - комментирует заведующая кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей РФ Алла Зорина.

Живется любительским театрам непросто. Многие коллективы странствуют по Москве и Подмосковью в поисках площадок для репетиций и показов спектаклей. Нехитрые декорации и афиши мастерят своими руками.

"Мы не просим помощи, потому что это два разных процесса – заниматься творчеством и собирать деньги на постановку. Мне проще найти эти деньги самой, чем обивать кабинеты всевозможных инстанций. Средства на постановки нам не выделяют. Одно время у нас был хороший меценат, который купил освещение, ширму для декораций. Но сейчас мы понимаем, что нужно самим развиваться и себя обслуживать", - отмечает художественный руководитель Одинцовского любительского театра Светлана Лапшина.

Фото: ИТАР-ТАСС

Одинцовский театр возник в 2007 году по инициативе самой Светланы и ее мужа – профессионального режиссера. Лапшина уверена, если любительский театр хочет достичь высокой художественной планки, то им должен руководить человек с образованием. Сама Светлана является студенткой пятого курса Московского государственного университета культуры и искусств, заканчивает режиссуру любительского театра.

Одинцовский театр, артисты которого поначалу репетировали в стенах квартиры, сейчас имеет свою постоянную площадку на базе культурно-досугового центра Немчиновский.

"Если театр перспективный, у вас есть хороший спектакль, можете обратиться в ДК, и вас там с удовольствием возьмут. Тем более на общественных началах, - делится опытом Лапшина. – Мы начали работать как профессионалы, регулярно поддерживая репертуар. В нем пять спектаклей , играем их два раза в месяц".

Станет ли любительский театр профессиональным – зависит от целей и желания художественного руководителя.

"Работать с актерами-любителями - это одна специфика, предполагающая больше свободы, творческого поиска, лабораторной работы. Либо же театр переходит в статус профессионального, зарабатывающего деньги. Тогда он живет по определенным правилам, сковывающим творчество", - поясняет Светлана.

Занавес, товарищи студенты!

Директор театра МОСТ (Московский Открытый Студенческий Театр) Ирина Большакова считает, что ее учреждение, трансформировавшееся из любительского в государственное, не потеряло духа свободы.

"Никогда со стороны департамента культуры, который является нашим непосредственным начальником, не было никаких ограничений в плане творчества. Творчество ограничивали в те годы, когда театр был университетским, когда существовал партком и худсовет. У Марка Захарова, который пришел в наш студенческий театр после Ролана Быкова, был снят спектакль "Дракон" за внешнюю аналогию с Хрущевым. Это были времена жесткой цензуры, распространявшейся и на любительские театры. И Виктюк из студенческого театра ушел не по своей воле. Цензура не пропустила его спектакль "Уроки музыки", - рассказала Ирина Большакова.

К слову, МОСТ сформировался из Студенческого театра МГУ. Однако в труппу входили не только ребята из Московского университета, но и других вузов. В период перестройки театр стал довольно популярен в Москве. Успех, в частности, принес смелый спектакль "Черный человек или Я, бедный Сосо Джугашвили".

"Никто не вспоминал, что мы любительский театр, так как у нас была мощная художественная часть. В некоторых спектаклях играли ребята, закончившие Школу-студию МХАТ. Ролан Быков был тогда у нас завсеком. Он мечтал создать стартовую площадку для творческого самовыражения талантливой молодежи", - продолжает наша собеседница.

Фото: ИТАР-ТАСС

Но триумф МОСТа сменился периодом неурядиц. Возникли проблемы с ректоратом университета, театр лишился постоянной сценической площадки. Пришлось арендовать помещения московских театров, а это удовольствие не из дешевых.

"Мы обратились за помощью в управление культуры Центрального округа Москвы. Нам предложили создать на базе театра МГУ общемосковский студенческий театр. Город дал помещение в центре. Я считаю, что мнение "Никто нам не нужен, мы сами создадим театр и будем работать" неправильное. Поддержка и заинтересованность государства необходима", - говорит Большакова.

А вот художественный руководители и режиссер театра "Без вывески" Мария Дроздова признается, когда поступило предложение получить категорию профессионального учреждения культуры, она отказалась.

"Я знала, что в случае согласия, обрекла бы своих актеров на нищенскую зарплату при полной загруженности дня. В моем театре люди, получившие хорошее образование. Есть президент крупной компании, который играет на сцене и подчиняется общим правилам. В труппе 35 человек, которые сотрудничают с театром практически с самого его основания. У нас уже 36 сезон, любительские спектакли столько не живут. При хорошем раскладе их срок – до 10 лет. Нам успех обеспечил именно стабильный коллектив".

Каждые две недели артисты "Без вывески" расклеивают афиши, иногда дают рекламу в бесплатные печатные издания.

Сейчас театр Марии Дроздовой активно сотрудничает с муниципалитетом, что позволило получить довольно просторный зал для выступлений.

"Помимо того, что мы делаем спектакли, помогаем в проведении всех районных мероприятий для населения САО. Помощь наша заключается в техническом обеспечении праздничных мероприятий. Это выгодно району. На все спектакли у нас получают билеты ветераны войны, многодетные семьи. Головино, Войковский, Тимирязевский округа – оттуда также приходят на наши спектакли зрители. При этом многие не делят спектали на профессиональные и любительские. Людям важна достойная работа актеров, хороший репертуар", - добавляет Дроздова.

Фото: ИТАР-ТАСС

Важным этапом развития любительских театров являются фестивали, режиссерские лаборатории и семинары. Это способ и себя показать, и на коллег посмотреть.

"Недавно московский театр "Клякса" вернулся с фестиваля "Театральный перекресток", который прошел в Екатеринбурге. Также состоялся международный фестиваль "Ваш выход", в котором принял участие театр из подмосковного Краснознаменска. Весной фестиваль любительских театров провели в Болгарии. На него мы рекомендовали детских музыкальный театр из Реутова. Летом организовали всероссийскую школу для детей и подростков "Театральные каникулы на Вятке", где наряду с другими городами занимались дети и режиссеры из Москвы и Подмосковья. С 31 октября по 7 ноября в Центе культуры “Сцена” в Коньково состоится фестиваль любительских театров "Молодые – молодым". Там будут театры из Москвы и Подмосковья", - отметили в кабинете любительских театров СТД.

Чтобы принять участие в фестивале, коллектив любительского театра может самостоятельно обратиться с заявкой в соответствующий кабинет при СТД. Специалисты ведомства также посещают спектакли, лучшие из которых рекомендуют для участия в фестивалях и семинарах.

Кто играет?

По словам художественного руководителя школы актерского мастерства "Образ" Сергея Базарова, непрофессиональных актеров, желающих попробовать себя на сцене, можно разделить на несколько категорий.

Во-первых, это люди, желающие с помощью актерского мастерства преобразовать свое поведение: овладеть ораторскими навыками, усовершенствовать телесную и речеголосовую выразительность. В игровой форме делать это не только легче, но и интереснее.

Во-вторых, покоряют сцену те, кому не хватает в жизни ощущений.

"На сцене имитируются различные ситуации, в большинство из которых человек никогда в жизни не попадет. И это безопасная имитация. То есть все всегда заканчивается хорошо: мы прощаемся и расходимся по домам. Игра является мощным источником недостающих в современной жизни ощущений. Наполняясь ощущениями, человек преображается, становится более позитивным и коммуникабельным дома и на работе", - говорит Сергей Базаров.

Третья группа новоявленных актеров состоит из желающих понять, насколько им интересна театральная деятельность с точки зрения профессионального занятия.

"Ежегодно порядка 30 наших учеников попадают в театры, в кино, - продолжает наш собеседник. – В школу-студию обращаются люди от 15 лет. В этом году самой взрослой ученице – 75. Приходят менеджеры любых направлений, юристы, бухгалтеры, финансисты. Много людей, работающих с сухими цифрами".

Говоря о пользе театра для повседневной жизни, Сергей Базаров отмечает: "В начальных классах американских школ актерское мастерство является официальным предметом, преподают который педагоги, далекие от театра. Думаю, в России это также неизбежно".

Алла Панасенко