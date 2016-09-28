"Москва онлайн" покажет спектакль в заброшенном депо Курского вокзала

30 сентября Театр.doc приглашает ценителей необычных современных постановок на премьеру, в основу сюжета которой легли тексты Тибетской книги мертвых. Перформанс – самая настоящая инструкция к применению. Зрители узнают, как правильно жить, нужно ли готовиться к смерти, и что ожидает всех усопших в ином мире.

Действие спектакля разворачивается в здании заброшенного депо Курского вокзала рядом с новым бизнес-центром. Стены разрисованы и исписаны, вокруг – люди, который сильно потрепала жизнь. Они примут участие в постановке вместе с профессиональными актерами.

Смотрите прямую трансляцию перформанса на портале Москва онлайн 30 сентября в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

