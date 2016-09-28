Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2016, 14:16

Культура

"Москва онлайн" покажет спектакль в заброшенном депо Курского вокзала

30 сентября Театр.doc приглашает ценителей необычных современных постановок на премьеру, в основу сюжета которой легли тексты Тибетской книги мертвых. Перформанс – самая настоящая инструкция к применению. Зрители узнают, как правильно жить, нужно ли готовиться к смерти, и что ожидает всех усопших в ином мире.

Действие спектакля разворачивается в здании заброшенного депо Курского вокзала рядом с новым бизнес-центром. Стены разрисованы и исписаны, вокруг – люди, который сильно потрепала жизнь. Они примут участие в постановке вместе с профессиональными актерами.

Смотрите прямую трансляцию перформанса на портале Москва онлайн 30 сентября в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
спектакли Тибет Театр.doc прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры актеры смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика