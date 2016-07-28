LIVE: мифические звери и смелые фантазии в итальянской версии "Конька-Горбунка"

30 июля в рамках фестиваля искусств "Вдохновение" на территории ВДНХ пройдет День театра. Праздник срежиссирован итальянской театральной компанией Studio Festi, созданной в 1982 Валерио Фести и Моникой Маймоне. С утра и до позднего вечера в центре парка профессиональные актеры и режиссеры будут радовать гостей постановками легендарных сцен из культовых спектаклей. Посетители увидят как древнегреческие трагедии, так и пьесы Шекспира. Особое место в программе займет русский театр, оказавший влияние на мировое искусство.

В 21:30 читатели сетевого издания m24.ru увидят трансляцию необычного волшебного представления по мотивам сказки Петра Ершева "Конек-Горбунок". Зрители перенесутся в мир фантазий и мечтаний, танцев и музыки, мифических животных и летающих существ. Над постановкой работали москвичи, проходившие на ВДНХ в течение всего июня обучение в итальянской театральной компанией Studio Festi.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 30 июля в 21:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 30 июля, 21:30

30 июля, 21:30 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]