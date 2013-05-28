В РАМТе поставят дерущихся и танцующих "Мушкетеров" Александра Дюма

"Афиша": На сцене РАМТа 29 мая покажут "Мушкетеров"

В Академическом молодежном театре поставили спектакль "Три мушкетера". События постановки точно следуют сюжету романа Дюма, так что действие спектакля развивается очень стремительно. Текста в спектакле минимум - драки сменяются танцами и наоборот.

Поставив перед собой глобальную задачу, на выходе у авторов постановки получился своеобразный театральный блокбастер.

Основное место здесь занимает зрелищность, а не глубина характеров, однако смотреть спектакль интересно и весело. Таким образом, "Три мушкетера" – это отличная альтернатива мюзиклам.

Начало спектакля - в 19:00. Цена билетов - от 300 до 700 рублей.