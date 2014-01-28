Форма поиска по сайту

28 января 2014, 12:49

Культура

Витаминный спектакль для детей покажут в "Москвиче"

Фото: М24

В камерном зале культурного центра "Москвич" 2 февраля артисты театра "Снарк" покажут детский витаминный спектакль "Сказки на здоровье".

Организаторы проекта уверены, в старых добрых сказках содержатся много витаминов, при нехватке которых дети становятся вредными, скучными и грустными. Такие недуги не грозят юным посетителям "Сказок на здоровье", во время просмотра которого в зале царит атмосфера добра и веселья.

"В нашем витаминизированном спектакле собраны семь лучших сказок совершенно разных детских писателей, которые "вылечат" даже самого непослушного и капризного шалопая", - отметили в КЦ "Москвич".

Спектакль рассчитан на малышей от пяти лет. Продолжительность мероприятия – 40 минут. Стоимость билетов – 350 рублей. "Сказки на здоровье" рекомендуют также смотреть взрослым.

Добавим, что театр "Снарк" основан режиссером Юрием Алесиным. Здесь пропагандируют зрительское равноправие детей и их родителей. На спектаклях от "Снарка" малыши и взрослые могут меняться ролями и принимать непосредственное участие в сценическом действие.

