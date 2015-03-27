В "Школе драматического искусства" прошла акция "Ночь в театре"

С 26 на 27 марта в столице прошла акция "Ночь в театре". Ее участниками стали 70 столичных театров, где в темное время суток прошли экскурсии, творческие встречи и концерты.

Свои двери открыли для гостей "Современник", Театр сатиры, Театр на Малой Бронной, "Новая опера", "Табакерка", "Гоголь-центр", "Мастерская Петра Фоменко" и другие московские сцены. Многие театры пригласили гостей за кулисы, устроили экскурсии по своим помещениям.

Основные мероприятия акции начались 26 марта в 19.00 и завершились в 3.00 27 марта.

Посещение "Ночи в театре" было бесплатным, однако на большинство событий, проведенных в рамках акции, нужно было заранее записываться в самих театрах.

"Ночь в театре" по традиции проводится в городе накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. В этом году акция была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник появился в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра. День театра - это профессиональный праздник работников театра: актеров, режиссеров-постановщиков, свето- и звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.



Добавим, 27 марта билеты в некоторые театры можно будет купить с большими скидками - до 90 процентов. В проекте принимают участие Московский Драматический театр Джигарханяна, Et Cetera, "Сатирикон", "Балет Москва" и проект "Театральное дело".

В рамках акции можно приобрести только электронные билеты. Для этого можно воспользоваться банковской картой или платежной системой Pay Pal. После покупки билет поступит на email, указанный при введении данных.