27 марта 2015, 11:31

Культура

В столице прошла акция "Ночь в театре"

В "Школе драматического искусства" прошла акция "Ночь в театре"

С 26 на 27 марта в столице прошла акция "Ночь в театре". Ее участниками стали 70 столичных театров, где в темное время суток прошли экскурсии, творческие встречи и концерты.

Свои двери открыли для гостей "Современник", Театр сатиры, Театр на Малой Бронной, "Новая опера", "Табакерка", "Гоголь-центр", "Мастерская Петра Фоменко" и другие московские сцены. Многие театры пригласили гостей за кулисы, устроили экскурсии по своим помещениям.

Основные мероприятия акции начались 26 марта в 19.00 и завершились в 3.00 27 марта.

Посещение "Ночи в театре" было бесплатным, однако на большинство событий, проведенных в рамках акции, нужно было заранее записываться в самих театрах.

"Ночь в театре" по традиции проводится в городе накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. В этом году акция была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник появился в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра. День театра - это профессиональный праздник работников театра: актеров, режиссеров-постановщиков, свето- и звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.

Добавим, 27 марта билеты в некоторые театры можно будет купить с большими скидками - до 90 процентов. В проекте принимают участие Московский Драматический театр Джигарханяна, Et Cetera, "Сатирикон", "Балет Москва" и проект "Театральное дело".

В рамках акции можно приобрести только электронные билеты. Для этого можно воспользоваться банковской картой или платежной системой Pay Pal. После покупки билет поступит на email, указанный при введении данных.

спектакли творческие встречи Ночь в театре

